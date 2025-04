El Mono Navarro contó por qué remplazó al Loco Gatti

"Me tocó competir con Hugo, llegué y comenzamos la pretemporada. En esos partidos jugaba yo porque él tenía un problema en el hombro. Pero el campeonato lo comenzó él y no le fue bien, entonces el Pato Pastoriza (el DT de aquel entonces) tomó la decisión de sacarlo y ponerme a mí", dijo.

hugo-gatti.jpg

Luego añadió: "No me sentí incómodo, al contrario, tenía una alegría inmensa. Yo no iba a hacer olvidar a Gatti porque era único e irremplazable. Mi tarea era tratar de hacer bien las cosas y que no se volviera a hablar de que él tenía que volver".

"Hizo declaraciones fuertes que me dolieron porque era mi ídolo, pero eso me sirvió para no desenfocarme. Yo lo admiraba pero el enojo se me pasaba porque lo admiraba. Me encantaba entrenarme con él", cerró.