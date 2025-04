La impensada fusión entre Barbie y la superestrella de la NBA que sorprendió a todos

El muñeco del jugador tendrá una presentación especial ya que se destacará por su tamaño, midiendo dos centímetros más que el Ken tradicional, mientras que presentará un look muy original con detalles asombrosos: campera Varsity con parches significativos relacionados con su carrera, una camiseta con la frase "We Are Family" ("Nosotros Somos Familia, en español), zapatillas deportivas Nike Terminator High, auriculares Beats, lentes para el sol, reloj, riñonera y su clásica banda "I Promise".

LeBron James.jpg El muñeco tendrá sus zapatillas deportivas Nike Terminator High. Mattel.

Sus creadores explicaron que cada detalle tiene una razón de ser relacionada con la rica historia del jugador de la NBA, es así que puede verse el número 23, referencias a su ciudad natal Ohio y su labor con la comunidad de Akron que se refleja a través de su fundación denominada LeBron James Family Foundation.

LeBron James2.jpg Se trata de una fusión histórica. Mattel.

Las razones por las cuales LeBron James fue el elegido

Krista Berger, vicepresidenta senior de Barbie y directora global de muñecas de Mattel, explicó la elección de LeBron James: "Estamos encantados de ofrecer a los fans una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como modelo a seguir, su condición de icono, su impacto duradero en la cultura y su dedicación a dar un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial ilimitado".

La fusión entre la empresa estadounidense y LeBron James también trascenderá su versión de Ken, ya que Mattel realizará una donación a la fundación del basquetbolista, con el objetivo de respaldar su trabajo en educación, salud, vivienda y desarrollo laboral. Además, para impulsar las ventas y la educación, es que por cada muñeco vendido se donará un ejemplar del libro infantil I Am More Than a Save the Children, para fomentar la alfabetización temprana.

Mientras que Michele Campbell, directora ejecutiva de la fundación expresó: "Para nosotros, esto es mucho más que un muñeco. Representa la realidad de que un niño de cualquier lugar puede marcar la diferencia"; la figura de la NBA reflexionó: "De niño, tuve la suerte de tener modelos que me mostraron lo que es posible con trabajo duro y dedicación. Esta edición es una oportunidad para reconocer ese poder de inspiración".