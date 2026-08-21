Sin mejoras en su Alpine, Franco Colapinto terminó en el puesto 13 en la práctica libre del GP de Países Bajos

La mala noticia para Franco fue que las mejoras que se hicieron durante el receso en el monoplaza de Alpine fueron para Pierre Gasly en este circuito. La escudería trabajó en detalles y los aplicó en el auto del piloto francés por ser considerado el número 1 del equipo. En caso de tener una evaluación positiva tras todo el fin de semana, esos cambios llegarán en la próxima instancia para Colapinto.

En la práctica, Colapinto fue uno de los primeros en salir con neumáticos duros, al igual que su compañero Pierre Gasly. El argentino se ubicó inicialmente en segundo lugar y luego fue cayendo posiciones. Sin embargo, promediando la mitad de la sesión se colocó por encima de su par de Alpine pese a no tener las mejoras en su auto.

Las Ferrari, con Hamilton y Leclerc, coparon los primeros lugares con el piloto monegasco en primer puesto y el británico en el segundo. Antonelli, con su Mercedes, se posicionó tercero pasando la media hora de práctica.

Liam Lawson reemplazó a Isaac Hadjar (lesionado) en Red Bull y Yuki Tsunoda sustituyó a Lawson en Racing Bulls. Lawson se mantuvo en el top ten, ocupando el octavo lugar, mientras que el japonés (quien no había corrido con el motor híbrido) se mantuvo cerca, entre la décimo segunda y décimo tercera posición.

Sobre el final de la práctica, Franco Colapinto cambió el componente de neumático a blando y quedó momentáneamente en el sexto lugar. El resto de los pilotos también cambiaron gomas y con componente blando las marcas bajaron. Gasly se ubicó quinto y luego cayó al octavo. El argentino cayó al décimo tercer puesto luego de que mejoraran los registros de los demás. Su tiempo fue de 1:14.826.

Antonelli se posicionó primero (con registro de 1:12.949), Norris segundo y Russell tercero en el final de la sesión.

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Clasificación sprint: 11.30 horas.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 7 horas.

Clasificación: 11 horas.

Domingo 23 de agosto

Carrera: 10 horas.