Buscan voluntarios para trabajar en un lugar increíble de Mendoza: casa, internet y hasta bicicleta gratis

Trabajar en una finca de San Rafael, el ofrecimiento en un plan de voluntariado. Imagen ilustrativa.

Voluntariado en San Rafael: qué tareas deben realizar y los requisitos

Según la publicación del anfitrión, las tareas están relacionadas principalmente con el mantenimiento de la casa y los espacios exteriores de la finca.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Jardinería: plantar, cultivar y mantener los espacios verdes.

Pintura y decoración: colaborar con el mantenimiento y embellecimiento de la propiedad.

Construcción y reparaciones: realizar pequeños trabajos de mantenimiento.

Actividades rurales: ayudar con tareas de siembra, cosecha y otras labores del campo.

Como parte del intercambio, los voluntarios reciben alojamiento gratuito en una habitación individual, conexión a internet, acceso a una cocina equipada y bicicletas para desplazarse por los alrededores de la finca y el pueblo.

El establecimiento se encuentra cerca de un río y ofrece vistas a los paisajes naturales de San Rafael.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 70 años y permite postularse tanto de manera individual como en dúos o parejas. También se solicita contar con un nivel principiante de español o inglés.

El río Atuel es uno de los grandes atractivos de San Rafael, Mendoza. Imagen ilustrativa.

La estadía mínima es de 5 días y la máxima de 14 días. La publicación indica disponibilidad entre octubre de 2026 y febrero de 2027, aunque las fechas deben confirmarse previamente con el anfitrión.

Para participar, es necesario crear un perfil en Worldpackers, ingresar a la publicación correspondiente y enviar una solicitud. La aceptación final queda a criterio del anfitrión.

Los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y la documentación necesaria no están incluidos y deben ser afrontados por cada participante.

Qué hacer en San Rafael durante los días libres

Los dos días libres por semana permiten aprovechar la estadía para conocer algunos de los lugares más visitados de San Rafael, como:

Cañón del Atuel

Valle Grande

Embalse Los Reyunos

San Rafael y su bello río Atuel, también ofrece alternativas como rafting, paseos en catamarán, cabalgatas y recorridos por bodegas.

Así, la propuesta combina 20 horas de colaboración semanal con alojamiento gratuito y tiempo libre para recorrer uno de los destinos turísticos más reconocidos de Mendoza.