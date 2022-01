Las 20 noticias destacadas de las empresas y los emprendedores de Mendoza en 2021

A través de esta nota, se destaca la labor de los empresarios de Mendoza dado que la provincia siempre contó con un empresariado fuerte, protagonista, que contribuyó firmemente al desarrollo de esta tierra.

Esta recopilación de noticias es una buena demostración de la nueva realidad de las empresas: problemas por doquier (como casi siempre, aunque agravados por la pandemia) pero con planes y proyectos para no perder el tren.

A casi dos años del inicio de la pandemia, las empresas, pymes y negocios debieron reconvertirse y cambiar su rumbo para adaptarse a "la nueva normalidad". Inversiones, expansión y alianzas estratégicas fueron algunos de los caminos que tomaron las firmas mendocinas para continuar creciendo en un contexto de mucha incertidumbre.

Todos tienen un punto en común: avanzar pese a las adversidades y al contexto. No es novedad. Es el gen emprendedor mendocino que sigue vigente.

La mendocina que rompió récords de inversión

EGG.JPG Pablo Aquistabpache, lidera Egg Educación.

Egg es una startup nativa de Mendoza, Argentina, que se basa en un algoritmo sobre la cooperación humana. Así identifican cuáles son las causas para que la cooperación aumente entre personas. Lo que hacen es proveer a los cursos su algoritmo para que los estudiantes cooperen y tengan un mejor rendimiento de aprendizaje.

En medio de la pandemia, la startup mendocina Egg Educación cierra una nueva ronda de inversión con el aporte de U$S 1 millón liderado por el fondo de inversión DraperCygnus.

El proyecto, decidido a cambiar el mundo a uno más colaborativo, ya empleó a más de 100 personas y ha recaudado casi 2 millones de dólares en tres rondas. Esto la convierte en la startup mendocina que más fondos ha recaudado en la historia, después de que en 2013 la startup liderada por Pablo Aquistabpache, Eventioz, recibiera U$S 1,5 millones del fondo Kaszek Ventures y luego fuera vendida a la internacional Eventbrite.

Este año la empresa capacitó a más de 3.500 mendocinos en lenguajes de programación, como parte de un programa financiado por el Gobierno de Mendoza.

Los centros comerciales apostaron a los espacios de decoración y hogar

HOME BOX 1.jpeg

La Barraca Mall inauguró una hipertienda que concentra unos 15 locales. Por su parte, el Mendoza Plaza Shopping abrió Mia Casa, una multitienda que vende rubros relacionados con hogar, decoración, bazar, muebles, sommiers, cuchillería y ropa de blanco. Palmares no se quedó atrás, y con más de 20 marcas, en el primer piso del sector nuevo del mall, inauguró Home Box (foto), un espacio con un formato único dedicado a la decoración y el diseño interiores.

Una startup del agro, reconocida a nivel mundial

AGROJUSTO.JPG Ignacio Lemmo (Director de Tecnología), Matias Lambrese (Jefe de Operaciones), y María Fernanda Bonesso (Director General).

Agrojusto es una iniciativa local de base tecnológica que propuso crear una plataforma para vincular productores agrícolas con comercios mayoristas y a éstos con el consumidor final. El objetivo es que todos puedan acceder a un precio justo por productos del rubro alimentos, siendo que, según sus análisis, un producto agrícola pasa por alrededor de 5 manos hasta llegar al consumidor final (la mayor parte, intermediarios).

El programa “iImpact” estudia y mide el impacto generado por startups en toda América Latina. Este año se postularon 555 empresas, fueron premiadas 78 y la iniciativa mendocina quedó en segundo lugar dentro de la categoría “Objetivo de Desarrollo Sostenible 17″, que premia a las organizaciones con mejores alianzas para lograr estos objetivos. De esta manera, Agrojusto quedó considerada entre las empresas de mayor impacto en América Latina.

Dalvian lanzó un mega polo urbanístico que ordenará el Oeste de Mendoza

DALVIAN.JPG Daniel Vila, por Dalvian S.A. y Hugo Ponce, del Colegio de Arquitectos de Mendoza, entregaron las distinciones a Leticia Alfaro y Guillermo Lesch, los ganadores del concurso Distrito Décima Sección Los Cerros.

Con la intención de construir la "Ciudad de los 15 minutos", se implementará en Mendoza un mega desarrollo urbanístico, que además de generar trabajo e inversiones evitará el traslado innecesario de un sector de la población hacia el congestionado centro capitalino.

Se trata de la primera ciudad planificada de la provincia y la idea fue impulsada por Grupo Desarrollador Dalvian S.A., a la que luego se unieron el Colegio de Arquitectos de Mendoza y la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos.

El polo que incluye centro comercial, oficinas, coworking, área de gastronomía, galerías de arte, centros culturales, espacios de música y deporte, fresh market, centros educativos, departamentos residenciales y sector hotelero. El proyecto demandará un plazo de cuatro a cinco años de construcción.

Adlanto (ex Salvago) inauguró la Ciudad Empresaria del Centro Empresarial Torreón

TORREON.jpg

El Centro Empresarial Torreón, de la empresa internacional Adlanto, inauguró su “Ciudad Empresaria” en Luzuriaga, Maipú.

Cuenta con una superficie total de 15.000 m2 y está diseñado como un espacio de desarrollo empresarial, profesional, comercial, educativo, cultural y de servicios. Se trata de un espacio de networking empresarial y profesional de 43 oficinas y 15 locales comerciales ubicado dentro del proyecto Pueblo El Torreón, en Maipú. Incluye un Club Empresario, que contará con una incubadora de empresas y otros servicios.

El Centro Empresarial Torreón en su primera etapa posee 5.900 m2, que corresponden al edificio corporativo de 43 oficinas y al edificio comercial, con 15 locales destinados a gastronomía, comercio, bancos y otros servicios adecuados a los vecinos de la zona, además de estacionamiento y urbanización.

La mejor bodega del mundo está en Mendoza

ZUCCARDI VALLE DE UCO.JPG La bodega mendocina Zuccardi Valle de Uco.

Por tercer año consecutivo, la bodega mendocina Zuccardi Valle de Uco fue elegida Mejor Bodega del Mundo 2021 en el ranking The World´s Best Vineyards, un certamen similar al The World´s 50 Best Restaurante, que premia a establecimientos vitivinícolas que puedan ser visitados por los turistas. De las 100 bodegas destacadas en el ranking, ocho son argentinas; Catena Zapata en el puesto N°7, Trapiche en el N°18, El Enemigo en el N°24, Colomé en el N°35, SuperUco en el N° 42, El Esteco en el N°53 y Salentein en el N°67.

La ceremonia de premiación se realizó en Alemania. En esta ocasión fueron 1500 las bodegas postuladas, las que fueron evaluadas en función de sus vinos, gastronomía, recorrido, accesibilidad, ambiente, atención del personal, paisaje y reputación, por un jurado integrado por unos 600 expertos en vinos, sommeliers y corresponsales de viajes de todo el mundo.

Universo Vigil llega a 10 restoranes en Mendoza

CHACHINGO.JPG Chachingo Dalvian es parte del Universo Vigil.

Universo Vigil despidió el 2021 a lo grande con la inauguración de 2 proyectos gastronómicos en zonas estratégicas de Mendoza

Chachingo Dalvian y Bur 22 Palmares son las nuevas apuestas del grupo empresario que suma 10 restaurantes y consolida su presencia en Mendoza..

El enfoque de Universo Vigil, marca creada por el reconocido enólogo Alejandro Vigil y su familia, es brindar una experiencia gastronómica integral. “La idea es cubrir distintos conceptos, desde restaurantes de cocina de producto y alta gastronomía, opciones más descontracturadas como bares y hamburgueserías, pasando por el sushi, carnes a las brasas, cafetería y patisserie”, destaca Pablo Sance, director de Universo Vigil.

Hoy, el grupo posee 8 restaurantes (Casa Vigil Chachingo, Casa Vigil Palmares, Casa Vigil Il Mercato, Chachingo Arístides, Chachingo Palmares, Chachingo JB Justo, República Arístides y República Palmares). Están en etapa de apertura Chachingo en el Barrio Dalvian y Bur 22 en Palmares.

Hito: olivícola argentina Laur fue elegida la mejor del mundo

LAUR.JPG El cocinero Christian Peteresen junto a Melisa Millán, propietaria de la Olivícola Laur y Gabriel Guardia, el gerente general de la aceitera maipucina.

Olivícola Laur, perteneciente a Familia Millán, brilla nuevamente en el podio del AOVE Ranking Mundial, pero esta vez desde el primer lugar.

Se trata de una clasificación sin fines de lucro creada para promocionar a los aceites de oliva virgen extra más premiados en los 30 concursos internacionales llevados a cabo en el año 2021, con el objetivo de educar a los consumidores y en donde las catas son a ciegas y llevadas a cabo por jurados internacionales especializados.

Olivícola Laur fue fundada en 1889 y ha sido desde entonces pionera en la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Actualmente pertenece a la familia Millán (Átomo Supermercados, Bodega Los Toneles) y produce más de 600 toneladas (cerca de 1 millón de botellas de aceite de oliva al año) incluyendo sus marcas Clásico Extra Virgen Orgánico, Blend de Terroir Cruz de Piedra Orgánico, Blend de Terroir Altos Limpios, Blend de Terroir Medrano, Gran Mendoza Premium, Contraviento y Gran Laur. Ocupa el primer puesto en el ranking de las 100 mejores olivícolas del mundo y también es la número 1 de Argentina. Los productos de Olivícola Laur ya se exportan a China, Japón, Alemania, Candá, Suiza, Brasil, Panamá, Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, la Isla Guadalupe (Caribe) y Estados Unidos.

Un nuevo hotel 4 estrellas, de capitales mendocinos

MURATTI.JPG

La familia Muratti, de larga tradición hotelera (posee los hoteles Carollo y Princess en Mendoza y el Gran Hotel de San Luis) avanza en un nuevo proyecto: un hotel 4 estrellas en la calle 25 de Mayo 747 de Ciudad.

El nuevo hotel contará con 8 pisos, 120 habitaciones y servicios corporativos diferenciales. La inauguración está prevista para febrero de 2022.

Cuenta con un piso con 3 salones para eventos (con capacidad para 140 personas, 70 y 40, respectivamente), business center, zona de piscina, solarium, gimnasio y spa. Además, posee un bar, confitería y restaurante con salida a la calle.

Andrés Muratti, quien además de empresario es tesorero de AEHGA (Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Mendoza), comenta que la idea del hotel surgió en el año 2000 y por distintas situaciones se vio pausada. Incluso, la pandemia postergó los planes de inauguración previstos para julio de 2020.

Giménez Riili inauguró un centro comercial en San Martín

GIMENEZ RIILI.JPG Juan Manuel Giménez Riili encontró la solución para ofrecer los beneficios de los nuevos polos urbanos a jóvenes familias de clase media, con ingeniosas compras inmobiliarias.

Giménez Riili desarrollos inmobiliarios inauguró el Strip Center “La Carmelina Club de Campo”. Está ubicado en la puerta del barrio privado que lleva el mismo nombre sobre el carril Costa Canal Montecaseros en el departamento San Martín. El paseo posee 1.700 m2, incluye 70 marcas y 15 locales comerciales, mercado de alimentos, gimnasio, sector de niños y estacionamiento privado con capacidad para 140 autos con vigilancia.

La propuesta gastronómica está integrada por Hipólito Bouchard con patio cervecero y terraza para eventos privados (a cargo de Anuar Manzur), Bambú Sushi y Ferrucio Soppelsa.

Un gigante latinoamericano adquirió la empresa mendocina Go School

COLEGIUM.JPG Ezequiel Prieto, fundador de GoSchool y Ariel Gringaus, CEO Colegium.

La compañía chilena Colegium, enfocada en el mercado de tecnología educativa latinoamericano, adquirió la empresa mendocina GoSchool. El objetivo de la firma es expandir su portfolio de productos y servicios de gestión académica y potenciar el alcance de ambas plataformas tecnológicas mediante recursos innovadores.

GoSchool es una compañía de tecnología e innovación educativa que fue fundada once años atrás por Ezequiel Prieto, en la ciudad de Mendoza. La plataforma está integrada por un sistema de aula virtual que permite combinar procesos presenciales y virtuales, con exámenes en línea, tareas programadas y videoconferencias. También cuenta con un canal de comunicación digital para conectar a la comunidad educativa y tiene un sistema de gestión académica para optimizar procedimientos como legajos, boletines y certificados.

En 2017 la empresa argentina comenzó a expandirse con fuerza dentro del país, para después traspasar fronteras y abrirse paso en el mercado regional. Hoy, la plataforma llega a cien colegios de la Argentina, México y Colombia, impactando en más de 3.000 familias y 120.000 personas. Con la incorporación a Colegium, la proyección es seguir ofreciendo el servicio a más de once países donde opera la EdTech latinoamericana.

Un restorán mendocino, el mejor del mundo en vinos

ABRASADO.JPG

El restaurante mendocino Abrasado, de Bodega Los Toneles, fue elegido como el mejor restaurante de la red global Great Wine Capitals (Grandes Capitales del Vino). Se llevó el ORO internacional en la categoría restaurantes de los premios que entrega esa institución, el Best of Wine Tourism 2022.

La bodega, propiedad de Familia Millán, abrió las puertas del establecimiento enogastronómico en 2014 y es el primer restaurante de bodega en Mendoza especializado en carnes maduradas. Actualmente, con un equipo de profesionales a cargo de la carta, ofrecen una variedad de cortes y puntos de maduración que convierte al menú en uno de los más originales de la provincia vitícola más importante del país.

El sello distintivo son las carnes maduradas en seco, este exclusivo tratamiento permite que la carne se transforme mejorando su sabor, color, textura y jugosidad.

“Es un premio fundamentalmente al esfuerzo y a la resiliencia que tenemos como equipo en Abrasado. Venimos de un año y medio de pandemia en donde el área gastronómica y de turismo fue la más golpeada, pero jamás bajamos los brazos, supimos adaptarnos y trabajamos día a día, pese a las circunstancias, para brindar el mejor servicio y superarnos. Como familia mendocina y bodega declarada Patrimonio Cultural de Mendoza, estamos muy orgullosos y agradecidos de haber ganado el galardón mundial”, expresó Melisa Millán, directora del Área de Hospitalidad de Bodega Los Toneles y miembro de Familia Millán.

Villavicencio abrió un Parque de Aventuras

VILLAVICENCIO.JPG

La reserva natural Villavicencio es un área natural protegida de 72.000 hectáreas de extensión ubicada en Las Heras, Mendoza. Pertenece a Aguas Danone Argentina y es gestionada por la Fundación Villavicencio.

Desde julio, este lugar privilegiado contará con un nuevo atractivo ecoturístico: un parque aventura que ofrecerá distintas actividades bajo la premisa del cuidado y respeto por la naturaleza. Entre ellas, arborismo (modalidad de turismo aventura que implica el desplazamiento entre los árboles), tirolesa y ziplines (recorridos en posición de vuelo de 1 km y medio desde el cerro mirador del hotel). Suma también una alternativa gastronómica de comida rápida para atender a los grupos y familias que lo visiten.

Mapsa Group S.A. es la empresa que llevan adelante Pablo García, Roby Riedel y Mariano Rodriguez. Cuenta con diferentes unidades de negocios y servicios dentro de la Provincia de Mendoza, destacándose sus complejos recreativos Villavicencio Park y Potrerillos Park (inauguración prevista para febrero próximo), la empresa ANDES TRUCK (camiones y vehículos 4x4) y las agencias de viajes MARTUR y Mendoza Holidays.

En Febrero se va a inaugurar Potrerillos Park, un centro de aventuras y parque aéreo situado a la vera del lago dentro del maravilloso jardín del Gran Hotel Potrerillos, en convenio con el grupo Ceosa. Serán 5 niveles de arborismo que se complementarán con otras innovadoras atracciones outdoors.

Diez emprendiminetos tecnológicos para tener en cuenta

MADERA PLASTICA.JPG Leonardo Cano, Pio de Amoriza y Carlos Arce, de Madera Plástica Mendoza

High Impact Training (HIT) es el programa para emprendedores de toda Argentina, que buscan validar su modelo de negocio y preparar la compañía para crecer. Esto posibilitó que 10 emprendimientos de la región de Cuyo pudieran ser partícipes del programa, mediante mentorías grupales, en el que los participantes aprendieron metodologías y procesos para ordenar su compañía y definir los próximos pasos de crecimiento.

Los proyectos con gran potencial para llegar alto de Endeavor Cuyo partícipes del HIT 2021 fueron: Madera Plástica Mendoza (Foto), Malba Insumos Cerveceros, Merovingian Data, Miautohoy, Quark Academy, Hema, MoonDesk y Spoter.

Trivento compró una bodega emblemática de Luján de Cuyo

TRIVENTO.JPG

La bodega mendocina Trivento se expande y adquirió una bodega en Drummond, Luján de Cuyo, desde donde fortalecerá las operaciones de sus líneas premium Trivento Reserve, Trivento Golden Reserve y Eolo para respaldar su desarrollo en Europa, América y Asia.

La propiedad cuenta con una bodega, un chalet con un parque de 3 hectáreas y una finca de 17 hectáreas en Mayor Drummond, en el corazón de Luján de Cuyo y destino de numerosos inmigrantes europeos que llegaron a Mendoza a desarrollar la cultura del vino a principios del siglo XX. La casa familiar de estilo californiano fue construida en 1940 por los arquitectos Mario Giambelli y Luis Mario Brisighelli, quienes también participaron en la decoración y el mobiliario. La bodega cuenta con dos subsuelos y una capacidad de guarda de 18 millones de litros.

Grupo Presidente cumple 50 años y va por más

Mario Groisman (6).jpeg Mario Groisman. Foto: Martín Pravata

Grupo Presidente, empresa fundada y dirigida por el ingeniero Mario Groisman y hoy también por sus hijos Julián y Carolina, cumple 50 años de actividad en Mendoza, San Juan y Chile. En este medio siglo transcurrido se ha consolidado en el desarrollo de negocios inmobiliarios, la construcción y operación de centros comerciales, la construcción y gerenciamiento de hoteles cinco estrellas, agro negocios y la formulación de alianzas y representaciones comerciales. Todas, unidades que lo posicionan como un grupo emprendedor con marcado acento en el aprovechamiento de nuevas tendencias y mercados.

Entre otros, tres logros significativos que dan cuenta de esta sólida trayectoria de 50 años son: las más de diez millones de visitas anuales que tiene el complejo comercial Palmares; que Farming, dedicada a los agro negocios en San Juan y Mendoza, se destaca por ser una de las principales exportadoras de nueces premium del país; y el haber convertido a Diplomatic en el hotel cinco estrellas con mejor reputación de Mendoza.

Lanzaron Grupo vitivinícola Avinea, con una inversión de US$ 76,8 millones

BULGHERONI.JPG Alejandro Bulgheroni

El holding Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (foto), dueño del 50% de Bodega Vistalba, anunció el inicio de las operaciones en Argentina del Grupo Avinea, primer productor de vino orgánico del país, que integran marcas como Argento, Otronia, Cruz de Piedra, Pacheco Pereda y Cuesta del Madero, que se exportan a más de 50 países. Las inversiones en Argentina durante los últimos años ascienden a US$ 76,8 MM, principalmente enfocados en investigación y desarrollo, nuevos terruños, construcción de bodegas, implementación de nueva tecnología, nuevas plantaciones de viñedos, apertura de nuevos mercados internacionales y la ampliación de redes de distribución.

Grupo Kristich puso en marcha un mega polo de entrenimiento y comercial en la Zona Este

KRISTICH.JPG Flavio Kristich, del Grupo Kristich.

La empresa, que administra las salas en el hotel Fuente Mayor en Tunuyán, inauguró un casino que se ubicará en San Martín, frente al parque Agnesi.

La nueva sala de juego cuenta con la más moderna y alta tecnología de Mendoza, abarcando un total de 900 máquinas tragamonedas, que se encuentran integradas a un Proyecto de Inversión. Es la segunda del interior del país después de City Center de Rosario por su tamaño.

El proyecto de Fuente Mayor S.A. y New Star Internacional S.R.L. propone además la construcción de un Hotel Categoría cuatro estrellas de 55 habitaciones, con spa, gimnasio, pileta climatizada, amplia plaza gastronómica, plaza de eventos, centro de convenciones de 1.600 m2, 17 locales comerciales que, en su planta superior, se construirá una superficie de 1000m2. Además, el predio contará con un centro médico y un complejo residencial.

Dentro de los puntos que consideran relevantes, por un lado, está el surgimiento de un polo de atracción aportará a la promoción turística, cultural y artística de jerarquía, estimulando el turismo interno y receptor atrayendo tanto a residentes mendocinos como a turistas nacionales e internacionales.

Eligieron a Mendoza para filmar una súper producción

PELICULA.JPG

En 2021 se realizó el rodaje de la película “El Vasco”, de la productora Pausoka en coproducción con Oeste Films y Prisma Cine. Los departamentos elegidos fueron Guaymallén, Maipú, Las Heras y Ciudad.El filme contó con el apoyo del Fondo Vitivinícola.

Este film, internacional, fue declarado de interés por la Legislatura provincial y tiene el reconocimiento del INCAA, el Instituto de Cine de España, El Gobierno Vasco, la Radio y Televisión de Euskadi y el programa Ibermedia.

Su proyección se produjo en salas tanto de Europa como en Latinoamérica y para el 2022 se exhibirá en plataformas OTTs.

La iniciativa es un ejemplo de cómo un proyecto puede involucrar lo publico y lo privado, atraer inversiones y además, consolidar a Mendoza como un lugar de referencia internacional, dijo Marcelo Ortega, de la empresa Oeste Films.

Luigi Bosca cumplió 120 años y abre como lodge su casa de Finca El Paraíso

LUIGI BOSCA.JPG Alberto Arizu y su esposa Carolina Scaiola recibieron los invitados en el ingreso a la Finca El Paraíso.

La familia Arizu decidió abrir al turismo su casona en Finca El Paraíso, Maipú, rodeada de viñedos, con el objetivo de generar una experiencia única y especial. El chalet familiar, estilo francés del 1905, se abrirá a principios del año próximo.

La familia lo adquirió en 1926 y está preparado para ser lodge, con tres habitaciones que se podrán reservar en exclusiva. No será un hotel, pero estará relacionado con una serie de experiencias con los sentidos y la gastronomía. Ya con 120 años de historia, que se celebraron en uno de los eventos más importantes del año en la provincia, la familia busca consolidar su marca en el mercado interno y profundiza su plan de internacionalización con foco en países clave como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Brasil.

Hipercerámico fue elegida por la mayor empresa de cerámica de Brasil

HIPERCERAMICO.JPG Guilherme Koerich y Fernanda Salvaro, Gerentes comerciales de Portobello Brasil junto a Facundo Gauna y Diego Pérez Colman, titular y Gerente General de Hipercerámico, respectivamente.

Por primera vez en Mendoza, la empresa brasileña Portobello -la fábrica de cerámica más importante de ese país- realizó la presentación de productos 2021 y adelanto de la colección 2022.

Para esto, eligió a la provincia como sede nacional y a Hipercerámico como empresa anfitriona de 25 de las principales tiendas de final de obra del país invitadas a este lanzamiento.

En el marco del 25° aniversario de Hipercerámico como un “formato comercial único”, se montó para esta ocasión la muestra UNLTD Experience. Colección Portobello 2021, con todo el portfolio de productos que la firma comercializa en Argentina a través showrooms de final de obra.

Este año la empresa comenzó la construcción de otra tienda en la vecina provincia de San Juan. Además, tiene previsto desarrollar nuevos emprendimientos con diferentes formatos comerciales, en el Este y Chacras de Coria.

El “Hiper” representa en Cuyo un concepto “único y vanguardista”, en distribución y comercialización de productos innovadores y de las grandes marcas del país y el mundo para un gran final de obra: pisos, revestimientos y equipamiento para baños y cocinas.