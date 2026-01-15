Inicio Ovación Independiente Rivadavia
Atento Independiente Rivadavia: Atlético Tucumán, rival en el debut del torneo, ganó en Uruguay

Atlético Tucumán, que será rival de Independiente Rivadavia en el debut de la Liga Profesional, se impuso ante Progreso en un amistoso disputado en Uruguay

Fabián Salamone
El equipo de Alfredo Berti debutará en el torneo local ante Atlético Tucumán.

Independiente Rivadavia enfrentará, el próximo domingo, a Estudiantes de Caseros en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. Más adelante, el viernes 23, pondrá primera en el torneo Clausura de la Liga Profesional recibiendo a Atlético Tucumán.

Justamente el Decano vio acción en las últimas horas. Fue victoria 2-1 ante Progreso de Uruguay en el partido disputado este jueves por la tarde, en el parque Federico Saroldi, propiedad de River de Montevideo, por la serie amistosa Río de la Plata.

Atlético Tucumán amistoso
Atlético Tucumán ganó sus tres amistosos de pretemporada.

Los goles de la victoria fueron convertidos por el delantero Ramiro Ruiz Rodríguez, a los cuatro y siete minutos, mientras que para el elenco uruguayo descontó el mediocampista Fabricio Fernández.

De esta manera el elenco tucumano sumó tres triunfos en los amistosos de pretemporada. Los dos anteriores se dieron ante Cerro Largo (de Uruguay) y Everton (de Chile). Ahora, el equipo de Hugo Colace apunta con todos sus cañones a su debut en el torneo Apertura de la Liga Profesional.

El compromiso será, nada más y nada menos, que ante Independiente Rivadavia. El mano a mano entre el campeón de la Copa Argentina y el Decano será, el viernes 23 de enero a las 22.15, en el estadio Bautista Gargantini.

El triunfo de Atlético Tucumán ante Progreso

El primer gol del partido llegó a los cuatro minutos, cuando una buena jugada colectiva terminó en un control sobre el borde del área del extremo Renzo Tesuri y el posterior remate de Ruiz Rodríguez, que quedó mano a mano y venció al arquero Agustín Requena.

Solo tres minutos después, un pase largo del volante Nicolás Laméndola volvió a dejar libre a Ruiz Rodríguez, que picó a la espalda de la defensa y remató cruzado para el 2-0.

El Decano se acercó al tercer gol del partido a los 12 minutos, con un remate cargado de efecto desde el borde del área del extremo Lautaro Godoy, que Requena desvió de gran manera sobre su poste izquierdo.

Progreso descontó a los 34 minutos, con una mala salida del arquero Luis Ingolotti, que le entregó la pelota a Fernández, quien remató por arriba desde el borde del área. Un minuto después, un centro buscapié habilitó al delantero Leandro Díaz, que giró sobre el área chica y definió cruzado, aunque desvió su remate desde una posición muy cercana al arco rival.

Atlético Tucumán se quedó con 10 jugadores en tres minutos del complemento, por la expulsión de Laméndola, que estaba amonestado y cometió una falta táctica en el costado izquierdo de su área. Godoy volvió a generar peligro a los cinco minutos de la segunda parte, con una volea que se fue cerca del segundo poste.

Progreso tuvo las llegadas del partido a los 40 y 41 minutos, con un remate bajo y cruzado desde la derecha del carrilero Mauro Martín, que Ingolotti alcanzó a desviar contra un costado. Un minuto más tarde, el propio Martín erró un cabezazo sobre el área chica.

