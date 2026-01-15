Atento Independiente Rivadavia: Atlético Tucumán, rival en el debut del torneo, ganó en Uruguay

De esta manera el elenco tucumano sumó tres triunfos en los amistosos de pretemporada. Los dos anteriores se dieron ante Cerro Largo (de Uruguay) y Everton (de Chile). Ahora, el equipo de Hugo Colace apunta con todos sus cañones a su debut en el torneo Apertura de la Liga Profesional.

El compromiso será, nada más y nada menos, que ante Independiente Rivadavia. El mano a mano entre el campeón de la Copa Argentina y el Decano será, el viernes 23 de enero a las 22.15, en el estadio Bautista Gargantini.

El triunfo de Atlético Tucumán ante Progreso

El primer gol del partido llegó a los cuatro minutos, cuando una buena jugada colectiva terminó en un control sobre el borde del área del extremo Renzo Tesuri y el posterior remate de Ruiz Rodríguez, que quedó mano a mano y venció al arquero Agustín Requena.

Solo tres minutos después, un pase largo del volante Nicolás Laméndola volvió a dejar libre a Ruiz Rodríguez, que picó a la espalda de la defensa y remató cruzado para el 2-0.

El Decano se acercó al tercer gol del partido a los 12 minutos, con un remate cargado de efecto desde el borde del área del extremo Lautaro Godoy, que Requena desvió de gran manera sobre su poste izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SerieRdeLP/status/2011912807311196234&partner=&hide_thread=false La Triple R del gol #Serie2026 pic.twitter.com/3Hnwvz7ypE — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 15, 2026

Progreso descontó a los 34 minutos, con una mala salida del arquero Luis Ingolotti, que le entregó la pelota a Fernández, quien remató por arriba desde el borde del área. Un minuto después, un centro buscapié habilitó al delantero Leandro Díaz, que giró sobre el área chica y definió cruzado, aunque desvió su remate desde una posición muy cercana al arco rival.

Atlético Tucumán se quedó con 10 jugadores en tres minutos del complemento, por la expulsión de Laméndola, que estaba amonestado y cometió una falta táctica en el costado izquierdo de su área. Godoy volvió a generar peligro a los cinco minutos de la segunda parte, con una volea que se fue cerca del segundo poste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SerieRdeLP/status/2011913686391173480&partner=&hide_thread=false Otra vez RRR#Serie2026 pic.twitter.com/LS8eNz6ETu — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 15, 2026

Progreso tuvo las llegadas del partido a los 40 y 41 minutos, con un remate bajo y cruzado desde la derecha del carrilero Mauro Martín, que Ingolotti alcanzó a desviar contra un costado. Un minuto más tarde, el propio Martín erró un cabezazo sobre el área chica.