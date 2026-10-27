Torneo Clausura: Instituto aseguró un lugar en una copa y Estudiantes está con un pie afuera de todo

Por su parte, Riestra necesitaba sumar de a tres unidades para asegurarse la permanencia en Primera División y condenar al descenso a Aldosivi. De todas maneras, el equipo porteño le lleva 4 puntos de ventaja al “Tiburón” en la tabla general y está cerca de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Riestra recibirá también el sábado, pero a las 17:00 a Talleres, aunque ya podría salir a la cancha salvado, porque Aldosivi visita a Racing el día anterior a las 21:15.

Estudiantes está casi afuera de los playoffs del Clausura

Estudiantes sintió el cansancio luego de una semana histórica en la que clasificó a la final de la Copa Libertadores, tuvo un mal segundo tiempo y sufrió una remontada, que lo hizo perder como visitante por 3-1 con Unión en la 14ta fecha del Torneo Clausura 2026.

En el estadio 15 de Abril, la visita se puso en ventaja desde los 40' del primer tiempo con el gol en contra de Lucas Ayala, mientras que para el “Tatengue” marcaron Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, en 5', 19' y 50' del complemento, respectivamente.

Así, el Pincha cayó al 11mo puesto de la zona A con 14 puntos y fue superado por el equipo que dirige Leonardo Madelón, que llegó al 10mo lugar, con 3 unidades más.

Aunque puede ganar dos títulos en las próximas semanas (Supercopa Argentina y Copa Libertadores) Estudiante está casi afuera de los playoffs del Clausura (está a 5 puntos del 8vo con 6 por jugar) y también de la zona de clasificación a las copas internacionales ya que está 12 en la tabla anual, a 3 puntos del último clasificado.

En la próxima fecha, los dirigidos por Alexander Medina recibirán a Instituto, el sábado 31 de octubre desde las 21:30, mientras que Unión será visitante de Newell's, el domingo primero desde las 18:30.