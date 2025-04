Se conoció cuál fue la reacción de Neymar tras la goleada de la Selección argentina a Brasil

A la hora de recordar la paliza que la Selección argentina le propinó a Brasil y cuál fue el mensaje que recibió por parte de Neymar, el actual futbolista de Roma fue contundente.

“Hablé con él. Me mandó un video, uno del partido, riéndose y me puso ‘no hacía falta que jueguen así igual’. Me dijo que desde afuera fue terrible”, contó.

Y no fue para menos. Tras la goleada recibida, la Confederación Brasilera de Fútbol tomó la determinación de destituir de su cargo a Dorival Júnior. Por el momento, no han presentado a su reemplazante.

Leandro Paredes en @losedul_:

“Neymar me dijo que no hacía falta que juguemos así contra Brasil. Me está volviendo loco para que juegue en Santos, me sigue llamando. Le dije que no”. pic.twitter.com/aYx8YdVtLP — Gastón Edul (@gastonedul) April 18, 2025

Neymar se lo quiere llevar a Santos

Tras su paso por el fútbol de Arabia Saudita, Neymar tomó la decisión de volver al club que lo vio nacer. Ya instalado en Santos, el 10 insiste con convencer a Leandro Paredes para que lo acompañe.

"Sí, es verdad que me llamó. Hasta ahora me sigue mandando. Me vuelve loco. Yo le digo que me deje de molestar. Me insiste, me dice que quiere jugar conmigo", reveló.