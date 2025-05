¿Scaloni a la Selección de Brasil? La tremenda reacción del DT al enterarse de los rumores y su respuesta

El comunicador le consultó sobre: "Eso que ha salido que la Cofederación Brasilera quería ficharte y quitarte de Argentina. Ha salido publicado en algunos medios. ¿No le damos opción, no?".

"A mi no me llamaron, por las dudas. Lo siento en el alma, pero no. Que vaya Carlo Ancelotti tranquilo si tiene que ir", respondió Lionel Scaloni, el director técnico que logró cuatro títulos con la Selección argentina.

A la hora de hablar sobre el presente de Nico Paz y la posibilidad que el juvenil tuvo de jugar para España, respondió: "Lo trajimos para nosotros, fuimos inteligentes ahí. Vimos la posibilidad, aparte el chico estaba contento de venir a la Selección argentina. Tiene un futuro enorme".

"Yo no lo dudaría, porque lo conozco. Tiene el nivel no solamente para jugar en Real Madrid, sino para seguir creciendo. Es un chico que a cualquier entrenador le va a venir bien", soltó el entrenador aconsejando a los popes del Merengue.

Selección Argentina, Maradona, Messi, Depor, Pékerman... De todo esto y mucho más charlamos con mi buen amigo Scaloni.



Qué dijo sobre las críticas de Maradona en 2019

Antes de concluir el adelanto el periodista español le preguntó por las críticas que recibió por parte de Maradona, en el inicio de su ciclo: “En esa época, las críticas, si se pueden llamar críticas, eran totalmente normales. Yo no había entrenado en ningún lado. Sí hice cursos, pero no tenía experiencia y él, fiel a su estilo, fue una persona que no se guardaba nada. En cierto modo, no digo que no tuviera razón, pero no dijo nada raro porque no había dirigido en ningún lado”.