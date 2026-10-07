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Qué hizo Agustín Giay con el poncho que le cambió a La Sole en la despedida de Messi

Agustín Giay se volvió viral tras cambiarle su camperón a La Sole en la despedida de Lionel Messi. Este miércoles se supo qué hizo con el poncho que se llevó

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Agustín Giay le dio un nuevo destino al poncho que le cambió a La Sole en la despedida de Messi.

Agustín Giay le dio un nuevo destino al poncho que le cambió a La Sole en la despedida de Messi.

En una noche cargada de emociones por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, Agustín Giay protagonizó una insólita escena que quedó captada por las cámaras y no tardó en viralizarse a través de las redes sociales. El futbolista del Palmeiras se llevó un tremendo recuerdo y no precisamente del 10.

Luego de que Soledad Pastorutti emocionara a los presentes con su canción Brindis, el lateral derecho se acercó a ella mientras el capitán hablaba ante los micrófonos. Allí le propuso un descontracturado trueque en pleno césped del Monumental: su camperón oficial por el poncho con los colores argentinos.

La artista aceptó la propuesta y se calzó de inmediato la indumentaria de la Selección argentina, mientras entregaba su tradicional prenda. El divertido momento, que desató risas entre el resto de los jugadores, rápidamente se volvió viral en redes sociales por el ingenioso recuerdo que se llevó el defensor.

Qué hizo Giay con el poncho que le cambió a La Sole en la despedida de Messi

Tras quedarse con la prenda de lana de vicuña, confeccionada por artesanos de Belén (Catamarca) Agustín Giay se encargó de darle un nuevo destino a su poncho. Lejos de guardarlo en su museo personal, hizo algo aún mejor.

El lateral por derecha, que estuvo cerca de formar parte de los convocados a la Copa del Mundo 2026, le entregó la prenda a Lorena, su madre. Esto quedó registrado en las redes sociales, donde el futbolista subió un carrusel de fotos.

"Hoy termina una etapa, pero lo que dejaste en nosotros y en millones de personas no termina nunca. Gracias por cada momento, por cada alegría y por hacerme sentir, aunque sea por un rato, parte de algo único", comenzó Giay en su posteo.

Para cerrar, escribió: "Compartir una cancha con vos, Leo, fue un privilegio que voy a guardar para siempre. Verte jugar, competir y disfrutar hasta el último minuto fue un orgullo. Fue un honor jugar a tu lado. Gracias por todo, el mejor de la historia".

La publicación muestra diferentes fotos del futbolista y, también de Lionel Messi, durante la despedida del 10 en el Monumental. En el cierre del mismo aparece Lorena, con una sonrisa de oreja a oreja, y el poncho que utilizó La Sole.

Durante la tarde de este miércoles, Lorena contó lo sucedido ante los micrófonos de Radio La Red: "Nosotros estábamos enfrente de La Sole cuando estaba cantando. Le dije a mi hijo, '¡qué lindo poncho!'. Después cuando se acercaron todos, Agustín me hacía señas que tenía el poncho guardado. Y yo festejando en la tribuna por el poncho".

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