Qué hizo Agustín Giay con el poncho que le cambió a La Sole en la despedida de Messi

La artista aceptó la propuesta y se calzó de inmediato la indumentaria de la Selección argentina, mientras entregaba su tradicional prenda. El divertido momento, que desató risas entre el resto de los jugadores, rápidamente se volvió viral en redes sociales por el ingenioso recuerdo que se llevó el defensor.

Qué hizo Giay con el poncho que le cambió a La Sole en la despedida de Messi

Tras quedarse con la prenda de lana de vicuña, confeccionada por artesanos de Belén (Catamarca) Agustín Giay se encargó de darle un nuevo destino a su poncho. Lejos de guardarlo en su museo personal, hizo algo aún mejor.

El lateral por derecha, que estuvo cerca de formar parte de los convocados a la Copa del Mundo 2026, le entregó la prenda a Lorena, su madre. Esto quedó registrado en las redes sociales, donde el futbolista subió un carrusel de fotos.

"Hoy termina una etapa, pero lo que dejaste en nosotros y en millones de personas no termina nunca. Gracias por cada momento, por cada alegría y por hacerme sentir, aunque sea por un rato, parte de algo único", comenzó Giay en su posteo.

Para cerrar, escribió: "Compartir una cancha con vos, Leo, fue un privilegio que voy a guardar para siempre. Verte jugar, competir y disfrutar hasta el último minuto fue un orgullo. Fue un honor jugar a tu lado. Gracias por todo, el mejor de la historia".

La publicación muestra diferentes fotos del futbolista y, también de Lionel Messi, durante la despedida del 10 en el Monumental. En el cierre del mismo aparece Lorena, con una sonrisa de oreja a oreja, y el poncho que utilizó La Sole.

Durante la tarde de este miércoles, Lorena contó lo sucedido ante los micrófonos de Radio La Red: "Nosotros estábamos enfrente de La Sole cuando estaba cantando. Le dije a mi hijo, '¡qué lindo poncho!'. Después cuando se acercaron todos, Agustín me hacía señas que tenía el poncho guardado. Y yo festejando en la tribuna por el poncho".