Mundial de Rugby 2027: hora y TV del sorteo de los grupos que incluye a Los Pumas

La del 2027 será la undécima participación en un Mundial de Rugby para Argentina, que participó de todas las que se llevaron a cabo desde la primera edición que fue en Nueva Zelanda y Australia, en 1987.

En las últimas décadas Los Pumas se afianzaron como una de las potencias del rugby, ya que luego de superar la fase de grupos en solo una de las primeras cinco ediciones mundialistas, pudieron meterse en semis en tres de las últimas cinco (2007, 2015 y 2023), mientras que en 2011 alcanzaron los cuartos de final, mientras que el único tropezón fue en 2019, donde cayeron en fase de grupos.

moroni 1.jfif

Las otras selecciones que estarán en el Bombo 1 con Argentina serán Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia. A su vez, el Bombo 2 cuenta con verdaderas amenazas como Australia, el local que ya está confirmado en el Grupo A, Escocia y Gales, aunque tampoco hay que subestimar a Fiji, Italia y Japón.

El Bombo 3 cuenta con Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga, mientras que en el Bombo 4 estarán Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.

El Mundial de Rugby 2027 estrenará formato, ya que pasará a contar con 24 selecciones, en las cuales habrá cuatro en cada uno de los seis grupos. Los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final y a partir de allí será eliminación directa a partir de octavos de final para conocer al nuevo campeón.

pelota mundial de rugby

Lo que hay que saber del sorteo del Mundial de Rugby 2027

Australia, local, no será cabeza de serie pero estará en el Grupo A y jugará el partido inaugural, en Perth, el 1 de octubre de 2027.

Los bombos se sortearán en este orden: 4, 3, 2 y 1.

No hay restricciones continentales: puede haber 3 o 4 de un mismo continente en el mismo grupo.

Los primeros de los Grupo A, B, C y D jugarán en octavos de final contra un tercero.

Los grupos de Los Pumas en el Mundial de Rugby

Nueva Zelanda 1987: eliminado en fase de grupos donde perdió con Fiji y Nueva Zelanda y venció a Italia.

Inglaterra 1991: eliminado en fase de grupos donde perdió con Australia, Gales y Samoa.

Sudáfrica 1995: eliminado en fase de grupos donde perdió con Inglaterra, Samoa e Italia.

Gales 1999: llegó a cuartos de final. En el grupo perdió con Gales y venció a Japón y Samoa.

Australia 2003: eliminado en fase de grupos donde perdió con Australia e Irlanda y venció a Rumania y Namibia.

Francia 2007: tercer puesto. En el grupo venció a Francia, Georgia, Namibia e Irlanda.

Nueva Zelanda 2011: cuartos de final. En el grupo perdió con Inglaterra y venció a Rumania, Georgia y Escocia.

Inglaterra 2015: cuarto puesto. En el grupo perdió con Nueva Zelanda y venció a Georgia, Namibia y Tonga.

Japón 2019: eliminado en fase de grupos donde perdió con Francia e Inglaterrra y venció a Tonga y Estados Unidos.

Francia 2023: cuarto puesto. En el grupo perdió con Inglaterra y venció a Samoa, Chile y Japón.