Mundial de Rugby 2027: hora y TV del sorteo de los grupos que incluye a Los Pumas

Los Pumas conocerán este miércoles a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Rugby 2027 en el sorteo que se llevará a cabo en Sidney.
La ceremonia está programada para las 6 hora de Argentina y contará con TV en vivo por ESPN, Disney Plus, el canal de YouTube de World Rugby y RugbyPass TV.
Los Pumas, dirigidos por Felipe Contepomi, integrarán el Bombo 1, ya que se encuentran sextos en el ranking mundial. En este aspecto fue clave la histórica remontada ante Escocia en un encuentro donde comenzaron perdiendo 21-0. Esta situación les permitirá ser cabeza de serie en su grupo y evitar en su grupo a las grandes potencias como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Inglaterra y Francia.
La del 2027 será la undécima participación en un Mundial de Rugby para Argentina, que participó de todas las que se llevaron a cabo desde la primera edición que fue en Nueva Zelanda y Australia, en 1987.
En las últimas décadas Los Pumas se afianzaron como una de las potencias del rugby, ya que luego de superar la fase de grupos en solo una de las primeras cinco ediciones mundialistas, pudieron meterse en semis en tres de las últimas cinco (2007, 2015 y 2023), mientras que en 2011 alcanzaron los cuartos de final, mientras que el único tropezón fue en 2019, donde cayeron en fase de grupos.
Las otras selecciones que estarán en el Bombo 1 con Argentina serán Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia. A su vez, el Bombo 2 cuenta con verdaderas amenazas como Australia, el local que ya está confirmado en el Grupo A, Escocia y Gales, aunque tampoco hay que subestimar a Fiji, Italia y Japón.
El Bombo 3 cuenta con Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga, mientras que en el Bombo 4 estarán Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.
El Mundial de Rugby 2027 estrenará formato, ya que pasará a contar con 24 selecciones, en las cuales habrá cuatro en cada uno de los seis grupos. Los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final y a partir de allí será eliminación directa a partir de octavos de final para conocer al nuevo campeón.
Nueva Zelanda 1987: eliminado en fase de grupos donde perdió con Fiji y Nueva Zelanda y venció a Italia.
Inglaterra 1991: eliminado en fase de grupos donde perdió con Australia, Gales y Samoa.
Sudáfrica 1995: eliminado en fase de grupos donde perdió con Inglaterra, Samoa e Italia.
Gales 1999: llegó a cuartos de final. En el grupo perdió con Gales y venció a Japón y Samoa.
Australia 2003: eliminado en fase de grupos donde perdió con Australia e Irlanda y venció a Rumania y Namibia.
Francia 2007: tercer puesto. En el grupo venció a Francia, Georgia, Namibia e Irlanda.
Nueva Zelanda 2011: cuartos de final. En el grupo perdió con Inglaterra y venció a Rumania, Georgia y Escocia.
Inglaterra 2015: cuarto puesto. En el grupo perdió con Nueva Zelanda y venció a Georgia, Namibia y Tonga.
Japón 2019: eliminado en fase de grupos donde perdió con Francia e Inglaterrra y venció a Tonga y Estados Unidos.
Francia 2023: cuarto puesto. En el grupo perdió con Inglaterra y venció a Samoa, Chile y Japón.