Matías Abaldo le pidió disculpas a los hinchas de Independiente: "Mi salud profesional no fue perjudicada"

El jugador de 21 años explicó que el cantante conocido como "El Menor Agustín" estuvo filmando un videoclip en su departamento de Puerto Madero, lo que derivó en la difusión de las imágenes. El descargo completo se centró en apaciguar el malestar y desmentir cualquier tipo de rumores contra su persona.

"Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente por lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes. Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional," afirmó Matías Abaldo.

La Revancha, el Contexto y el Mensaje a los Hinchas

Abaldo es un caso particular en el fútbol argentino. Había llegado al "Rojo" a préstamo desde Defensor Sporting para buscar su "resurrección" deportiva, luego de que a principios de año su vida se viera afectada por graves problemas de salud mental que lo obligaron a dejar Gimnasia y Esgrima de La Plata y retornar a Uruguay. En ese contexto, la polémica por las fotos resulta especialmente sensible.

El campeón mundial Sub-20 con la Selección de uruguay en 2023 se mostró consciente del impacto y el momento deportivo del club, prometiendo compromiso: "Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando en el grupo. Pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera". Con estas palabras, el delantero intenta dar vuelta la página y volver a enfocarse en el campo de juego, donde aún no ha podido mostrar el rendimiento esperado.