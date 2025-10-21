Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
Matías Abaldo le pidió disculpas a los hinchas de Independiente: "Mi salud profesional no fue perjudicada"

Matías Abaldo rompió el silencio luego de la polémica. A través de un comunicado, le envió un contundente mensaje a los hinchas de Independiente

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Matías Abaldo habló en medio del escándalo.

Como si al pésimo momento futbolístico de Independiente le faltaba algo, se le sumó el escándalo protagonizado por Matías Abaldo. Tras la derrota con San Martín de San Juan el delantero se posó en el centro de la polémica luego de que se viralizaran imágenes polémicas tomadas en su departamento de Puerto Madero.

Como consecuencia de ello, el uruguayo rompió el silencio a través de las redes sociales. Allí emitió un comunicado en el cual pidió disculpas a los hinchas por lo sucedido y, además, brindó su versión de los hechos.

Las imágenes del escándalo en Independiente.

El Descargo y las disculpas de Abaldo: "No perjudiqué mi salud"

A través de las historias de su cuenta de Instagram Matías Abaldo emitió un comunicado en el cual le pidió perdón a los hinchas de Independiente. Cabe recordar que en las imágenes que circularon se podía apreciar la presencia de drogas, bebidas alcohólicas y varios billetes (dólares).

El jugador de 21 años explicó que el cantante conocido como "El Menor Agustín" estuvo filmando un videoclip en su departamento de Puerto Madero, lo que derivó en la difusión de las imágenes. El descargo completo se centró en apaciguar el malestar y desmentir cualquier tipo de rumores contra su persona.

"Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente por lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes. Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional," afirmó Matías Abaldo.

Matías Abaldo se expresó a través de su cuenta de Instagram, donde le habló a los hinchas de Independiente.

La Revancha, el Contexto y el Mensaje a los Hinchas

Abaldo es un caso particular en el fútbol argentino. Había llegado al "Rojo" a préstamo desde Defensor Sporting para buscar su "resurrección" deportiva, luego de que a principios de año su vida se viera afectada por graves problemas de salud mental que lo obligaron a dejar Gimnasia y Esgrima de La Plata y retornar a Uruguay. En ese contexto, la polémica por las fotos resulta especialmente sensible.

El campeón mundial Sub-20 con la Selección de uruguay en 2023 se mostró consciente del impacto y el momento deportivo del club, prometiendo compromiso: "Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando en el grupo. Pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera". Con estas palabras, el delantero intenta dar vuelta la página y volver a enfocarse en el campo de juego, donde aún no ha podido mostrar el rendimiento esperado.

