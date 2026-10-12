Los convocados de Boca, sin Paredes: quién será el capitán

Con las ausencias confirmadas de Paredes y de Toto Belmonte, quien ya venía lesionado, el panorama en la mitad de la cancha de Boca exige definiciones.

Para conformar la formación titular, el entrenador dispone de tres nombres para dos puestos: Williams Alarcón, Carlos Palacios y Sebastián Villa. La elección final estará condicionada por el esquema táctico que decida utilizar en el primer partido de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana.

En tanto, las novedades en la lista de convocados pasan por la inclusión de Rodrigo Battaglia y Camilo Rey Domenech, quienes se suman como las principales variantes de recambio para el mediocampo.

En cuanto a la capitanía, Lautaro Blanco será el encargado de portar el brazalete. En las últimas horas, el lateral izquierdo se refirió a est0: "Llevar la cinta, que justamente él sea uno de los que elija cuando no está en cancha para llevar la cinta, es un orgullo. Llevar la cinta, que me elija él, ser capitán de este equipo, es un orgullo enorme, la verdad".

Los convocados de Boca

Arqueros

Montero, Brey y García.

Defensores

Lozano, Gorosito, Di Lollo, Figal, Pellegrino, Costa, Blanco, Braida y Herrera.

Volantes

Battaglia, Delgado, Ascacíbar, Alarcón, Ruiz, Rey Domenech y Palacios.

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