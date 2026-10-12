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Los convocados de Boca, sin Paredes: quién será el capitán

Sin Leandro Paredes en la lista de convocados, Rodolfo Arruabarrena definió la lista de convocados. Quién será el capitán de Boca ante Vasco Da Gama

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Rodolfo Arruabarrena ultima detalles para el mano a mano con Vaco Da Gama.

Rodolfo Arruabarrena ultima detalles para el mano a mano con Vaco Da Gama.

Un desgarro de segundo grado en el isquiotibial de su pierna derecha dejó a Leandro Paredes fuera de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana. Boca jugará ante Vasco Da Gama (el 13 en la Bombonera y el 20 en Brasil), sin la presencia de su principal referente.

En este complicado panorama, Rodolfo Arruabarrena confirmó la lista de los futbolistas que tendrá en consideración para el primero de los mano a mano por el certamen continental.

Sin Paredes, Boca recibe a Vasco Da Gama

Sin el futbolista que ordena al equipo, maneja los tiempos y aporta claridad en la salida, Arruabarrena evalúa las alternativas para el cruce como local.

Con las ausencias confirmadas de Paredes y de Toto Belmonte, quien ya venía lesionado, el panorama en la mitad de la cancha de Boca exige definiciones.

Para conformar la formación titular, el entrenador dispone de tres nombres para dos puestos: Williams Alarcón, Carlos Palacios y Sebastián Villa. La elección final estará condicionada por el esquema táctico que decida utilizar en el primer partido de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana.

En tanto, las novedades en la lista de convocados pasan por la inclusión de Rodrigo Battaglia y Camilo Rey Domenech, quienes se suman como las principales variantes de recambio para el mediocampo.

En cuanto a la capitanía, Lautaro Blanco será el encargado de portar el brazalete. En las últimas horas, el lateral izquierdo se refirió a est0: "Llevar la cinta, que justamente él sea uno de los que elija cuando no está en cancha para llevar la cinta, es un orgullo. Llevar la cinta, que me elija él, ser capitán de este equipo, es un orgullo enorme, la verdad".

Los convocados de Boca

Arqueros

  • Montero, Brey y García.

Defensores

  • Lozano, Gorosito, Di Lollo, Figal, Pellegrino, Costa, Blanco, Braida y Herrera.

Volantes

  • Battaglia, Delgado, Ascacíbar, Alarcón, Ruiz, Rey Domenech y Palacios.

Delanteros

  • Villa, Flores, Merentiel, Romero, Giménez y Valencia.

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