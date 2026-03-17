Los campeones que acompañaron a Carlos Bilardo en su cumpleaños, a 40 años del Mundial de México 86

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Además de los ex futbolistas, también estuvo presente Claudia Villafañe, en representación del entorno de Diego Maradona, junto a familiares del ex director técnico como su esposa Gloria y su hija Daniela, quienes acompañan su día a día.

Embed - El cumpleaños 88 de Carlos Bilardo

El festejo íntimo del cumpleaños 88 de Carlos Bilardo

El festejo se desarrolló en un clima reservado, con un grupo reducido de allegados, en medio del delicado estado de salud que atraviesa Bilardo desde hace años.

A la distancia, otros integrantes del plantel campeón, como Nery Pumpido, también enviaron sus saludos.

El encuentro volvió a reflejar el fuerte vínculo entre el entrenador y los jugadores que condujo a la gloria en 1986, una relación que trascendió lo deportivo y se mantiene vigente con el paso del tiempo.