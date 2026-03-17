Los campeones que acompañaron a Carlos Bilardo en su cumpleaños, a 40 años del Mundial de México 86
Carlos Bilardo celebró sus 88 años en su domicilio, rodeado de familiares y ex jugadores de la Selección argentina campeona del mundo en México 1986.
Por UNO
El histórico entrenador Carlos Bilardo celebró sus 88 años con un encuentro íntimo en su domicilio, rodeado de familiares y ex jugadores de la Selección argentina campeona del mundo en México 1986, en una jornada marcada por el afecto y los recuerdos.
Entre los presentes se destacaron varios de sus dirigidos históricos, como Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti, quienes formaron parte del plantel que logró el título mundial bajo su conducción y mantuvieron el vínculo con el entrenador a lo largo de los años.
Las imágenes del festejo fueron difundidas en redes sociales, principalmente por Ruggeri, quien le dedicó un mensaje: “Felices 88 querido maestro… gracias eternas por marcarnos el camino”, en un posteo que rápidamente se viralizó entre los hinchas.
Además de los ex futbolistas, también estuvo presente Claudia Villafañe, en representación del entorno de Diego Maradona, junto a familiares del ex director técnico como su esposa Gloria y su hija Daniela, quienes acompañan su día a día.
Embed - El cumpleaños 88 de Carlos Bilardo
El festejo íntimo del cumpleaños 88 de Carlos Bilardo
El festejo se desarrolló en un clima reservado, con un grupo reducido de allegados, en medio del delicado estado de salud que atraviesa Bilardo desde hace años.
A la distancia, otros integrantes del plantel campeón, como Nery Pumpido, también enviaron sus saludos.
El encuentro volvió a reflejar el fuerte vínculo entre el entrenador y los jugadores que condujo a la gloria en 1986, una relación que trascendió lo deportivo y se mantiene vigente con el paso del tiempo.