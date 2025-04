La sincera reflexión de Franco Petroli sobre el dual presente de Godoy Cruz

Su regularidad no suele ir a la par con el funcionamiento colectivo que muestra el Expreso en los partidos, sobre todo del torneo local. En el Torneo Apertura, Godoy Cruz todavía no ha ganado en el Malvinas Argentinas y solo ha podido sumar de a tres en dos ocasiones (vs Vélez y vs Barracas) en condición de visitante. El resto de los partidos, en 14 fechas, son empates (8) y derrotas (4).

Franco Petroli1.jpg Franco Petroli es una figura destacada en el equipo de Esteban Solari. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

Por ello es que el lunes, ante Atlético Tucumán, el Tomba se jugará una de sus últimas cartas en el certamen local si quieren clasificar entre los primeros ocho. Un panorama completamente distinto al de la Copa Sudamericana: donde es líder y está invicto en tres fechas disputadas.