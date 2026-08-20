La picante crítica a Boca desde Paraguay: "Tiene una defensa y un arquero muy flojos"

El dirigente hizo foco en la fragilidad que observó en la última línea y en el arco del Xeneize, apuntando contra el colombiano Álvaro Montero, de quien cuestionó su adaptación y algunas desatenciones en el campo.

Asimismo, señaló que la defensa, compuesta por nombres como Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, no ofrece garantías suficientes: “Tiene una defensa y un arquero muy, muy flojos para mí”.

Para Vidal, el futuro del Xeneize en el torneo será sumamente complejo, especialmente considerando que en cuartos de final deberá medirse ante San Pablo. “Creo que va a existir un equipo superior futbolísticamente. No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable”, sentenció.

Luego de eliminar a Recoleta de la Copa Sudamericana, Boca se verá las caras con San Pablo en un duelo que, tranquilamente, podría tratarse de una instancia decisiva de Copa Libertadores. Con día y horario por definir, la llave iniciará en Buenos Aires y se cerrará en tierras brasileras.