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La picante crítica a Boca desde Paraguay: "Tiene una defensa y un arquero muy flojos"

Boca vapuleó a Recoleta y se metió entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. Pese a ello, desde Paraguay criticaron duramente al equipo de Arruabarrena

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Dese Paraguay criticaron a Boca tras su clasificación a cuartos de final.

Dese Paraguay criticaron a Boca tras su clasificación a cuartos de final.

Boca pisó fuerte en la Copa Sudamericana tras sellar un aplastante 7-1 global ante Recoleta. Con victorias por 3-1 en la ida (disputada en cancha de Huracán) y 4-0 en la revancha (en Paraguay), el Xeneize ratificó su jerarquía copera y se posicionó como uno de los máximos candidatos al título, alimentando el sueño internacional de sus hinchas.

Pese a la contundente performance del equipo comandado por el Vasco Arruabarrena, no todos quedaron deslumbrados. Luis Vidal, presidente y jugador del equipo paraguayo, lanzó una dura sentencia sobre las aspiraciones del elenco argerntino: lejos de verlo como un posible campeón, cuestionó seriamente su nivel defensivo.

La dura crítica a Boca desde Paraguay: "Son muy flojos"

En declaraciones a Picado TV, Vidal fue tajante al desestimar las chances de Boca en el certamen continental: "No veo a Boca campeonable, sinceramente lo digo”. Según su visión, el rendimiento exhibido ante su equipo no es una vara suficiente para medir las posibilidades del club de cara a la final del 21 de noviembre en Barranquilla.

El dirigente hizo foco en la fragilidad que observó en la última línea y en el arco del Xeneize, apuntando contra el colombiano Álvaro Montero, de quien cuestionó su adaptación y algunas desatenciones en el campo.

Asimismo, señaló que la defensa, compuesta por nombres como Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, no ofrece garantías suficientes: “Tiene una defensa y un arquero muy, muy flojos para mí”.

Para Vidal, el futuro del Xeneize en el torneo será sumamente complejo, especialmente considerando que en cuartos de final deberá medirse ante San Pablo. “Creo que va a existir un equipo superior futbolísticamente. No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable”, sentenció.

Luego de eliminar a Recoleta de la Copa Sudamericana, Boca se verá las caras con San Pablo en un duelo que, tranquilamente, podría tratarse de una instancia decisiva de Copa Libertadores. Con día y horario por definir, la llave iniciará en Buenos Aires y se cerrará en tierras brasileras.

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