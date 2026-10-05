Poda del Calistemo: en qué época del año es mejor para que salga con un rojo furioso

La poda es una actividad primordial para que nuestas plantas y flores salgan rozagantes. En qué época del año es mejor podar el Calistemo.
El Calistemo florece antes que las plantas normales, la poda también debe ser más temprana. Lo que debe hacer, en cambio, es esperar hasta finales de primavera o principios de verano para podar si desea podar su Calistemo a gran escala.
El momento ideal para la poda tiene lugar al final o justo después del periodo de floración de esta planta. Además, debe evitar podar a finales de verano y en otoño, ya que la poda en esta época puede afectar a la floración de las plantas al año siguiente.
Además, es posible que desee podar las plantas a lo largo de la temporada de crecimiento para fomentar la floración. También puede podar en cualquier momento si el follaje está amarillento o enfermo.
Para la poda principal del Calistemo, utilice tijeras de podar afiladas que realicen cortes limpios para evitar dañar las plantas.
Realice cada corte en un ángulo de 45° para favorecer un nuevo crecimiento sano.
Elimine primero los tallos muertos o deteriorados, cortándolos justo por encima de la sección dañada o cortándolos completamente hasta el suelo.
Considere la altura y la forma deseadas de su Calistemo, y pode en consecuencia. Para controlar el tamaño de tu Calistemo, puedes recortar hasta un tercio de su altura y circunferencia, y lo mejor es podarla inmediatamente después de la floración.
Puede que prefieras recortar las partes muertas o dañadas de la planta, incluida la decoloración de las flores marchitas, para mantener su mejor aspecto.
Esto puede hacerse en cualquier época del año. Los tallos enfermos o dañados deben cortarse justo en la línea del suelo y eliminarse por completo. Las flores deben cortarse justo por debajo del capítulo.
El Calistemo suele tolerar el agua limitada y puede enmohecerse con demasiada agua. Sin embargo, justo después de la poda es un buen momento para regar y abonar, a fin de estimular el nuevo crecimiento y la floración.
Sin embargo, hay que tener cuidado de evitar las zonas heridas al regar para evitar la infestación fúngica de la planta a través de heridas frescas.
Cuando esté listo para deshacerse de las secciones de la planta que eliminó durante la poda, hay dos cosas importantes que debe tener en cuenta.
Fuente: picturethisai.com
En pocas palabras
- Poda del Calistemo: la poda es esencial para plantas rozagantes y debe hacerse al finalizar la floración.
- Momento ideal: se recomienda podar a finales de primavera o principios de verano, evitando el otoño.
- Técnica y cuidado: usar tijeras afiladas, realizar cortes en ángulo y regar con cuidado post-poda para estimular el crecimiento.