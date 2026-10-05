Poda del Calistemo: en qué época del año es mejor para que salga con un rojo furioso

Además, es posible que desee podar las plantas a lo largo de la temporada de crecimiento para fomentar la floración. También puede podar en cualquier momento si el follaje está amarillento o enfermo.

Para la poda principal del Calistemo, utilice tijeras de podar afiladas que realicen cortes limpios para evitar dañar las plantas.

Realice cada corte en un ángulo de 45° para favorecer un nuevo crecimiento sano.

Elimine primero los tallos muertos o deteriorados, cortándolos justo por encima de la sección dañada o cortándolos completamente hasta el suelo.

Considere la altura y la forma deseadas de su Calistemo, y pode en consecuencia. Para controlar el tamaño de tu Calistemo, puedes recortar hasta un tercio de su altura y circunferencia, y lo mejor es podarla inmediatamente después de la floración.

Puede que prefieras recortar las partes muertas o dañadas de la planta, incluida la decoloración de las flores marchitas, para mantener su mejor aspecto.

Esto puede hacerse en cualquier época del año. Los tallos enfermos o dañados deben cortarse justo en la línea del suelo y eliminarse por completo. Las flores deben cortarse justo por debajo del capítulo.

El Calistemo suele tolerar el agua limitada y puede enmohecerse con demasiada agua. Sin embargo, justo después de la poda es un buen momento para regar y abonar, a fin de estimular el nuevo crecimiento y la floración.

Sin embargo, hay que tener cuidado de evitar las zonas heridas al regar para evitar la infestación fúngica de la planta a través de heridas frescas.

Cuando esté listo para deshacerse de las secciones de la planta que eliminó durante la poda, hay dos cosas importantes que debe tener en cuenta.

Fuente: picturethisai.com