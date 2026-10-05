Por error le diagnosticaron un tumor: la justicia condenó a la clínica a pagarle $3.800.000

El informe indicaba una “lesión vinculable con tumor neuroendocrino (carcinoide)”, lo que generó alarma tanto en el paciente como en su médico de cabecera.

A partir de ese diagnóstico, el paciente debió realizarse múltiples estudios complementarios, como tomografías, resonancias, análisis de sangre y una nueva biopsia, hasta que en agosto se descartó la presencia de un tumor y se confirmó que solo padecía la enfermedad original.

El informe patológico que desató la preocupación resultó ser producto de un error en el rotulado de las muestras. El propio doctor reconoció que el resultado entregado correspondía en realidad a otro paciente.

Tanto el médico como la clínica admitieron la equivocación, aunque intentaron desligarse de la responsabilidad argumentando que el diagnóstico no era definitivo y que el paciente o su médico debieron advertir la discordancia.

Sin embargo, la Justicia consideró que la mención de un tumor, aunque fuera preliminar, generó una “lesión emocional” suficiente para justificar la indemnización.

La sentencia también remarcó que la clínica debía responder por la conducta de su personal y recomendó revisar los protocolos internos para evitar futuros errores similares.

El monto de la indemnización

La Cámara de Apelación resolvió confirmar la condena contra el médico y la clínica, haciendo extensiva la responsabilidad a las aseguradoras involucradas, en la medida de los contratos vigentes.

En cuanto a los daños, el tribunal fijó $3.000.000 por daño moral incluyendo el impacto psicológico y $800.000 por gastos médicos y de traslado, a valores actualizados.

Además, ordenó calcular los intereses desde el 15 de mayo de 2019, fecha en que el paciente tomó conocimiento del error, hasta el pago efectivo.

Fuente: tn.com.ar