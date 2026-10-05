Juanita Ghiotti pasó por su décima cirugía en Barcelona y espera que su nuevo hueso "prenda" para volver

“Lo que hicieron fue sacarle esos dos centímetros de peroné, colocárselos en el brazo con una plaquita”, explicó Ruth Dávila, la mamá de Juanita.

Una operación realizada en Barcelona, España

Una operación que consistió en colocar hueso en el antebrazo

La intervención no estaba prevista inicialmente. Juanita había logrado un crecimiento importante de su hueso del cúbito, pero todavía faltaban esos dos centímetros. Frente a esa situación, los especialistas decidieron acelerar y hacer más preciso el proceso mediante el trasplante del segmento óseo.

La operación llegó después de meses de un tratamiento complejo y de una evolución que la familia considera muy positiva. Juanita nació con agenesia del radio bilateral y mano bot y viajó con sus padres y su hermano a Barcelona con la idea de permanecer allí alrededor de seis meses. Pero el tratamiento se extendió mucho más de lo esperado.

Posando para la foto desde Barcelona. La imagen fue de este lunes al mediodía. "Ella tiene buen ánimo", dijo la mamá.

Ya llevan alrededor de un año y tres meses en España.

En ese tiempo, la niña atravesó numerosas operaciones, permaneció durante meses con fijadores y tutores y fue recuperando progresivamente movilidad y funcionalidad. En el brazo izquierdo consiguió un crecimiento de 7,5 centímetros y en el derecho había alcanzado los 5 centímetros antes de esta nueva intervención.

Ahora hay un cambio que para ella también significa mucho: ya no tiene tutores.

Juanita se recupera en Barcelona, aunque hay que esperar

Durante buena parte de estos meses, esos dispositivos fueron necesarios para acompañar el proceso de crecimiento y reconstrucción de sus brazos, pero también limitaron sus movimientos y su posibilidad de desplazarse con total autonomía. “Ya le sacaron los tutores, no tiene más tutores”, contó su mamá.

Después de la décima cirugía, en cambio, Juanita deberá atravesar todavía algunas semanas de cuidados y espera. Por ahora tiene un yeso que, según explicó Ruth, debería ser retirado alrededor de cuatro semanas después de la operación. Será entonces cuando los médicos podrán evaluar con mayor precisión cómo evoluciona el brazo.

La familia sabe que todavía queda camino por recorrer, pero también mira hacia atrás y ve todo lo que Juanita consiguió.

La niña está bien, de buen ánimo y con una evolución favorable en cuanto al crecimiento de los huesos y la movilidad. Después de tanto tiempo de tratamiento, el objetivo ahora es que este último procedimiento permita completar la reconstrucción del brazo derecho y abrir la puerta a una rehabilitación que le devuelva cada vez más movimiento y autonomía.

Si el hueso consolida como esperan los médicos, comenzará esa nueva etapa. La estimación es que la rehabilitación demande entre un mes y medio y dos meses.

Recién después llegará el momento que Juanita espera desde hace tanto tiempo: volver a Mendoza.

Porque el regreso a casa quedó muy lejos de aquella primera planificación familiar. Cuando viajaron a Barcelona, pensaban en una estadía de aproximadamente seis meses. El tratamiento, sin embargo, fue marcando sus propios tiempos y obligó a Juanita, a sus padres y a su hermano a prolongar durante meses una vida lejos de sus afectos, de su escuela y de todo aquello que quedó del otro lado del océano.

Ahora la cuenta regresiva tiene otro sentido.

La espera para ver si "prende" el hueso trasplantado

Primero habrá que esperar cuatro o cinco semanas para saber si el hueso trasplantado “prendió”. Después vendrá la rehabilitación. Y si todo sigue el camino esperado, finalmente podrá comenzar a preparar el regreso.

Juanita todavía tiene que atravesar esa última parte del proceso, pero hay algo que cambió después de la cirugía del 22 de septiembre: por primera vez en mucho tiempo, el camino que queda por delante parece conducir directamente hacia su casa.