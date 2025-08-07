La inusual propuesta que le hizo Juan Román Riquelme a Estudiantes para desprenderse de Marcos Rojo

Con ese objetivo es que el presidente de Boca se comunicó con la dirigencia de Estudiantes para ofrecer al defensor con una propuesta que fue tajantemente rechazada despertando algunas sonrisas por lo inusual y está forjada de la siguiente manera:

Marcos Rojo pasa a Estudiantes .

pasa a . Boca le transfiere 2.5 millones de dólares al Pincha.

le transfiere 2.5 millones de dólares al Pincha. El equipo presidido por Juan Sebastián Verón le da al Xeneize a Santiago Ascacibar.

Santiago Ascacibar Santiago Ascacibar no pasará a Boca.

Los motivos por los cuales la propuesta es irrisoria

Estudiantes de La Plata fue tajante con una respuesta negativa por varios motivos. Santiago Ascacibar - mediocampista de 28 años - es uno de los mejores jugadores en su posición del fútbol argentino ya que tiene recuperación del balón, buenas transiciones ofensivas y llegada al gol; además, es el capitán del Pincha, dato no menor.

Según transfermarkt el valor de mercado de Ascacibar es de siete millones de euros, unos ocho millones de dólares, mientras que según el mismo sitio el valor de Marcos Rojo es de 300 mil euros, unos 349.206 dólares. Por más que Boca ponía sobre la mesa 2.5 millones, la diferencia entre los precios y los montos a considerar es abismal.

Por otro lado, Estudiantes no tiene ninguna intención de vender a un jugador que es fundamental en el armado del equipo y mucho menos dárselo en bandeja a un rival directo de la Liga Profesional. Otro detalle no menor es que Rojo no tiene la buena consideración de los hinchas del Pincha ya que estuvo cedido en el club, pero prácticamente no jugó por lesiones y luego llegó a Boca.

Es por eso que para que el defensor llegue a La Plata debe llegar con el pase en su poder y pedir disculpas a los hinchas Pincharratas; Es así que, por el momento, Marco Rojo continuará en Boca Juniors.