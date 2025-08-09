El Celeste está muy comprometido por el descenso, se ubica último sin puntos, también cierra las posiciones en los promedios, perdió los tres partidos que disputó en la Fase Reválida y lleva seis derrotas seguidas en el Federal A.

El Celeste viene de perder ante Santamarina de Tandil y de los 19 partidos que disputó en la temporada perdió 15, ganó solo dos partidos (ante Atlético San Martín de local y Huracán Las Heras de visitante) y empató los dos restantes.

El equipo de Rodrigo Alesandrello llegará este mismo sábado a Viedma para afrontar el partido con muchos juveniles.

concentrosa gutierrez.

Así llega Sol de Mayo

Sol de Mayo viene de perder por 3 a 0 frente a Juventud Unida Universitaria de San Luis, de visitante.

Los dirigidos por Mario Martínez se ubican en puestos de descenso al Torneo Regional Amateur.

Quedan seis partidos en la Reválida del Federal A

Quedan 18 puntos en juego y el Celeste está muy comprometido ya que en la tabla se ubica a 11 unidades de Germinal de Rawson y a 12 de Sol de Mayo.

El promedio computa el coeficiente de puntos por partido tanto de la Reválida como de la primera fase y los que estarían descendiendo hoy son Gutiérrez y Sol de Mayo.

TABLA DEL DESCENSO.

Probables formaciones:

Sol de Mayo: Juan Cruz Nadal; Lucas Miguez, Lucena Daniel, Rafael Ríos, Valentino Digorado; Héctor Morales, Ignacio Aldabe, Lucas Quilen, Alberto Reyes; Fernando Valdebenito y Nicolas Mazzola. DT: Mario Martínez.

Gutiérrez Sport Club: Juan Martín; Joaquín Gutierre, Fernando Mesa, Alexis Viscarra; Pablo Peña, Nabil Pérez, Julio Luques, Nicolás Arce; Geronímo García, Cristian Estigarribia y Rodrigo Bernal. DT: Rodrigo Alessandrello.

Estadio: Sol de Mayo

Árbitro: Jonathan Correa, de Córdoba.

Hora : 15