Walter Montoya aporta experiencia en el mediocampo

Walter Montoya, con pasado destacado en Rosario Central, llega a la Bodega proveniente de Defensor Sporting de Uruguay y con una importante trayectoria en la que también pasó por el Sevilla de España, Cruz Azul de México, Gremio de Brasil, Racing y Central Córdoba.

Walter Montoya godoy cruz Walter Montoya se pone a punto en el predio de Coquimbito. Foto: Prensa Godoy Cruz

Sobre las sensaciones que le genera volver al fútbol argentino contó: "Cuando se contactaron conmigo por intermedio de Pol Fernández, quien me habló muy bien de club, no lo dudé por el crecimiento que ha tenido el club. Venía de hacer un buen torneo en Uruguay, en Defensor Sporting, acepté el desafío y ahora estoy poniéndome a tono para cuando el técnico decida tenerme a su disposición".

Embed - Conferencia de Walter Montoya, refuerzo de Godoy Cruz.

"Llegó a pleno para rendir en este club y me siento muy bien, por eso acepté venir a jugar y a competir. Vengo a aportar entrega y sacrificio dentro la cancha. Me encontré con un buen cuerpo técnico y un gran grupo, que me han dado una buena bienvenida. Tiene grandes instalaciones, pude conocer el Feliciano Gambarte y es muy lindo", reveló el chaqueño.

"El ritmo del fútbol argentino es diferente al uruguayo. Esta semana de entrenamiento me ha venido bien para ponerme mejor. Quiero ir de menor a mayor para llegar en buenas condiciones", cerró el ex Rosario Central.

Maximiliano González, puede aportar mucho en el mediocampo de Godoy Cruz

Maximiliano González es volante central, llega de Defensa y Justicia y también jugó en Lanús. El mediocampista tiene 21 años, disputó 9 encuentros con la camiseta del Halcón y jugó en la Selección sub 20.

"Con Esteban Solari tuve la posibilidad de compartir el plantel del Sub 20, tenemos una buena relación y me gusta su forma de trabajar. Cuando hablé con él, no dudé en venir a Godoy Cruz", reconoció.

"Vengo a aportar lo mejor desde el lugar que me toque ocupar y a ganarme un puesto en el que hay jugadores muy competitivos".

Maxi gonzález tomba. Maximiliano González, es un jugador que conoce Esteban Solari con pasado en la Selección Sub- 20. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Nicolás Cláa, un arquero con mucho futuro

Nicolás Cláa, arquero de 20 años proveniente de Lanús y oriundo de Valentín Alsina, es otra apuesta de Esteban Solari y que en 2023 fue parte de la Selección argentina Sub20.

"Tomé la decisión de venir porque conocía a Godoy Cruz y el cuerpo técnico de Esteban Solari se adapta al estilo de arquero que soy", indicó.

Embed - Maximiliano González y Nicolás Cláa, hablaron de sus sensaciones de venir a Godoy Cruz.

Cláa se refirió también al apoyo que le dio Franco Petroli, el arquero titular, y destacó: "Es un arquero que está pasando por un gran momento en el fútbol argentino, ha tenido grandes actuaciones y me ha recibido de gran manera".

Nicolás Cláa arquero de Godoy Cruz. Nicolás Cláa viene de Lanús, tiene 20 años. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Me tocó jugar en el Gambarte con la reserva de Lanús y la verdad es que ha quedado muy lindo", resaltó.

"Vengo a sumar los minutos que me toque. Soy un arquero que le gusta jugar mucho con lo pies".