Los famosos 33 dicen presente en Barrio Alberdi

El Gigante de Alberdi se va poblando de hincha, los del Lobo cantan de un lado y responden lo del Verdinegro, en una tarde nublada pero agradable.

Se espera una convocatoria importante del hinchas blanquinegros que de a poco va poblando la tribuna Centenario de la Reforma y el sector asignado de la platea.

"No tenes aguante sanjuanino vigilante" y "El que no salta es sanjuanino, el que no salta es sanjuanino" cantan los famosos 33.

