"Es un equipo con una idea clara en su juego con futbolistas que tienen experiencia, nosotros trataremos de ser fuertes de local y poder imponer nuestro juego que lo hemos hecho en varios partidos del torneo", aseguró el ex jugador de Belgrano.

El balance de Facundo Lencioni en esta primera rueda

Facundo Lencioni opinó: "El balance es muy bueno de esta primera ronda, donde hemos perdido solamente un partido. Nos quedan tres encuentros y si los ganamos podemos quedar punteros; en este torneo hay que tratar de mantener una regularidad, todos los equipos te estudian y sabemos que somos el equipo a vencer porque estamos arriba".

Lencioni-Gimnasia.jpg Lencioni encontró continuidad en Gimnasia y Esgrima.

Facundo Lencioni encontró regularidad en Gimnasia y Esgrima

Facundo Lencioni tiene 24 años (nació el 14 de febrero de 2001 en Rafaela), tuvo sus inicios en Peñarol de Santa Fe, luego hizo las divisiones inferiores en Atlético Rafaela, en el 2018 se fue a en Belgrano de Córdoba y este año llegó a Gimnasia y Esgrima, donde encontró una continuidad.

"Desde el día que llegué me encontré con un grupo que me hizo sentir bien. En la cancha trato de dar lo mejor y soy un agradecido a la confianza que me han dado, estoy contento de poder ayudar a mis compañeros, vine a buscar una continuidad y lo he podido lograr", subrayó.

El fútbol es su pasión

Facundo Lencioni describió lo que significa jugar al fútbol y manifestó: "Es una forma de vida, me ha enseñado un montón de cosas, soy un agradecido de poder levantarme todos los días para entrenar, entrar a una cancha y disfrutar de jugar al fútbol".

"El hincha de Gimnasia y Esgrima nos está acompañando, es una hinchada que le gusta el buen juego. La gente reconoce con aplausos lo que hacemos en la cancha", aseguró Facundo Lencioni.