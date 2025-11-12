El Pato Fillol tuvo un merecido reconocimiento a su trayectoria: "Abrazo de palo a palo"

El Pato Fillol, para muchos el mejor arquero de la historia del fútbol argentino, consideró "un verdadero honor" el reconocimiento a su trayectoria que recibió en México al ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional.
El Pato Fillol, para muchos el mejor arquero de la historia del fútbol argentino, consideró "un verdadero honor" el reconocimiento a su trayectoria que recibió en México al ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional.
El guardavallas campeón del mundo con la Selección argentina en 1978 agradeció la nominación en sus redes sociales y expresó: "Hermosa noche rodeado del amor de mi familia y de grandes futbolistas que hicieron historia. Muchas gracias al Salón de la Fama por haberme elegido. Es un verdadero honor haber recibido este reconocimiento y representar a mi país. Abrazo de palo a palo".
"Reflejos, valentía y grandeza. Campeón del mundo con Argentina y uno de los arqueros más respetados de todos los tiempos", indicaron las redes sociales del Salón de la Fama para definir al eterno Ubaldo Matildo Fillol.
“Comparto este premio con mis compañeros y el cuerpo técnico del 78. Esa hermosa selección que nos dio el primer título Mundial”, expresó en su discurso durante la ceremonia en la que también fueron distinguidos el español Iker Casillas, el brasileño Dunga, el inglés Gary Lineker, el neerlandés Ronald Koeman, el colombiano René Higuita y el uruguayo Diego Forlán junto a otras figuras del fútbol mexicano e internacional.
El Salón de la Fama del Fútbol Internacional está en Pachuca, México, y este año alcanzó los 198 miembros entre los que aparecen los argentinos Juan Román Riquelme, Diego Simeone, Hernán Cristante, Ricardo La Volpe, Gabriel Batistuta, Javier Zanetti, Héctor Zelada, Carlos Bilardo, Jorge Valdano, Daniel Passarella, Amadeo Carrizo, César Luis Menotti, Renato Cesarini, Mario Kempes, Alfredo Di Stéfano y Diego Maradona.
La elección de los investidos fue realizada por periodistas de 44 países, quienes destacaron la diversidad generacional y geográfica de los homenajeados. Fillol fue reconocido no solo por sus títulos, sino también por su influencia dentro y fuera de la cancha, consolidando su lugar entre los grandes arqueros de la historia.