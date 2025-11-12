El Pato Fillol tuvo un merecido reconocimiento a su trayectoria: "Abrazo de palo a palo"

“Comparto este premio con mis compañeros y el cuerpo técnico del 78. Esa hermosa selección que nos dio el primer título Mundial”, expresó en su discurso durante la ceremonia en la que también fueron distinguidos el español Iker Casillas, el brasileño Dunga, el inglés Gary Lineker, el neerlandés Ronald Koeman, el colombiano René Higuita y el uruguayo Diego Forlán junto a otras figuras del fútbol mexicano e internacional.

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional está en Pachuca, México, y este año alcanzó los 198 miembros entre los que aparecen los argentinos Juan Román Riquelme, Diego Simeone, Hernán Cristante, Ricardo La Volpe, Gabriel Batistuta, Javier Zanetti, Héctor Zelada, Carlos Bilardo, Jorge Valdano, Daniel Passarella, Amadeo Carrizo, César Luis Menotti, Renato Cesarini, Mario Kempes, Alfredo Di Stéfano y Diego Maradona.

fillol 2

La elección de los investidos fue realizada por periodistas de 44 países, quienes destacaron la diversidad generacional y geográfica de los homenajeados. Fillol fue reconocido no solo por sus títulos, sino también por su influencia dentro y fuera de la cancha, consolidando su lugar entre los grandes arqueros de la historia.