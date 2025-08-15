El hombre de 33 años explicó su decisión de colgar los botines.

El hombre de 33 años explicó su decisión de colgar los botines.

La noticia sobre el retiro de Erik Lamela sacudió al mundo del fútbol. Durante la jornada de este jueves el hombre de 33 años, surgido de las divisiones inferiores de River, anunció que tomó la decisión de colgar los botines.

Y fue este viernes, a través de las redes sociales, que decidió ponerle punto final al misterior y las especulaciones. En un emotivo y desgarrador relato, el zurdo explicó los motivos por los que decidió ponerle punto final a su carrera como profesional.

erik lamela
Erik Lamela colg&oacute; los botines y ser&aacute; ayudante de campo de Mat&iacute;as Almeyda en Sevilla.

Erik Lamela colgó los botines y será ayudante de campo de Matías Almeyda en Sevilla.

El desgarrador relato de Erik Lamela tras confirmar su retiro

Erik Lamela realizó un posteo en el cual incluyó imágenes de su paso por los distintos clubes que defendió en su carrera. Luego de ello, incluyó un emotivo relato, revelando los motivos que lo llevaron a tomar esta difícil decisión.

El ex River, comenzó: "Hola a todos. Les quiero contar que tomé la decisión de terminar con mi carrera profesional. Es una decisión que la pensé mucho tiempo y bueno, finalmente llegó la hora".

"Para los que no saben, tengo problemas en las caderas, hace 11 años que comenzaron y en 2017 fui operado de ambas, siendo la izquierda la más afectada. Fue un año difícil, tenía mucho miedo, pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años", sumó.

Continuando con su relato, Lamela añadió: "Luego de que salieran bien las operaciones me dieron cuatro años más de carrera. Me dijeron que con el tiempo iba a volver a empeorar y eso es lo que estoy viviendo hora. Con mucho sacrificio, pasando horas de fisios, fortaleciendo en el gimnasio, infinitas inyecciones y tratamientos logré jugar más del doble".

Embed - Erik Lamela en Instagram: ""
View this post on Instagram

A post shared by Erik Lamela (@eriklamela)

Más sobre el retiro de Erik Lamela

Sobre lo vivido en el día a día, Lamela contó: "Eso sí, fue un esfuerzo que solo los que estuvieron cerca lo saben realmente. Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día. Hace cinco años que tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones. Empezando con la menor dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar".

"Hoy decido ponerle fin a todo esto, hoy se terminan todo este esfuerzo", sentenció el exjugador de River, Roma, Sevilla, Tottenham y AEK Atenas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas