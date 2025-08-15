El ex River, comenzó: "Hola a todos. Les quiero contar que tomé la decisión de terminar con mi carrera profesional. Es una decisión que la pensé mucho tiempo y bueno, finalmente llegó la hora".

"Para los que no saben, tengo problemas en las caderas, hace 11 años que comenzaron y en 2017 fui operado de ambas, siendo la izquierda la más afectada. Fue un año difícil, tenía mucho miedo, pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años", sumó.

Continuando con su relato, Lamela añadió: "Luego de que salieran bien las operaciones me dieron cuatro años más de carrera. Me dijeron que con el tiempo iba a volver a empeorar y eso es lo que estoy viviendo hora. Con mucho sacrificio, pasando horas de fisios, fortaleciendo en el gimnasio, infinitas inyecciones y tratamientos logré jugar más del doble".

Sobre lo vivido en el día a día, Lamela contó: "Eso sí, fue un esfuerzo que solo los que estuvieron cerca lo saben realmente. Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día. Hace cinco años que tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones. Empezando con la menor dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar".

"Hoy decido ponerle fin a todo esto, hoy se terminan todo este esfuerzo", sentenció el exjugador de River, Roma, Sevilla, Tottenham y AEK Atenas.