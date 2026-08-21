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Copa Libertadores: Estudiantes y Platense, contra la hegemonía de los equipos brasileños

Estudiantes y Platense serán los dos representantes argentinos en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 donde una vez más los brasileños tienen predominio

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Cozzani fue el héroe de la clasificación de Platense.

Cozzani fue el héroe de la clasificación de Platense.

Estudiantes y Platense serán los dos representantes del fútbol argentino en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 donde una vez más los brasileños tienen predominio con 4 de los 8 clasificados.

La derrota de Rosario Central ante Corinthians frustró la posibilidad de que haya 3 argentinos y 3 brasileños en la próxima instancia y justamente los paulistas serán los rivales del Pincha en una serie que se iniciará en La Plata entre el 8 y el 10 de septiembre.

Estudiantes jugará con Corinthians por un lugar en semifinales de la Copa Libertadores.

Estudiantes jugará con Corinthians por un lugar en semifinales de la Copa Libertadores.

Otro duelo argentino-brasileño será el que Platense disputará con Fluminense, verdugo de Independiente Rivadavia en octavos y local en el Maracaná en la ida frente al Calamar.

Los 8 mejores del continente serán 4 equipos de Brasil, 2 de Argentina, uno de Ecuador y la última plaza se definirá entre Deportes Tolima de Colombia e Independiente del Valle de Ecuador que ganó 1 a 0 en la ida y es favorito a ganar la serie de local.

Desde el 2018 cuando River le ganó la final a Boca en Madrid los equipos brasileños dominan la Copa Libertadores y así Flamengo fue campeón en 2019, 2022 y 2025; Palmeiras celebró en 2020, Palmeiras en 2021, Fluminense en 2023 y Botafogo en 2024.

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

  • Fluminense vs. Independiente Rivadavia 0-0 y 1-1 (5-4)
  • Estudiantes vs. Universidad Católica 1-1 y 3-0
  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle 0-1 y la vuelta es el 25/8 a las 20.30 en Quito
  • Platense vs. Coquimbo Unido: 1-1 y 0-0 (7-6)
  • Palmeiras vs. Cerro Porteño: 1-1 y 1-0
  • Cruzeiro vs. Flamengo: 1-1 y 1-2
  • Mirassol vs. Liga de Quito: 1-1 y 0-0 (4-5)
  • Rosario Central vs. Corinthians: 0-0 y 0-1

Los cruces de cuartos de final (9 y 16/9)

  • Estudiantes vs. Corinthians
  • Fluminense vs. Platense
  • Palmeiras vs. Liga de Quito
  • Tolima o Independiente del Valle vs. Flamengo

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