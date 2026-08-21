Copa Libertadores: Estudiantes y Platense, contra la hegemonía de los equipos brasileños

La derrota de Rosario Central ante Corinthians frustró la posibilidad de que haya 3 argentinos y 3 brasileños en la próxima instancia y justamente los paulistas serán los rivales del Pincha en una serie que se iniciará en La Plata entre el 8 y el 10 de septiembre.

Estudiantes jugará con Corinthians por un lugar en semifinales de la Copa Libertadores.

Otro duelo argentino-brasileño será el que Platense disputará con Fluminense, verdugo de Independiente Rivadavia en octavos y local en el Maracaná en la ida frente al Calamar.