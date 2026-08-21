Copa Libertadores: Estudiantes y Platense, contra la hegemonía de los equipos brasileños

Estudiantes y Platense serán los dos representantes del fútbol argentino en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 donde una vez más los brasileños tienen predominio con 4 de los 8 clasificados.
Estudiantes y Platense serán los dos representantes argentinos en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 donde una vez más los brasileños tienen predominio
Estudiantes y Platense serán los dos representantes del fútbol argentino en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 donde una vez más los brasileños tienen predominio con 4 de los 8 clasificados.
La derrota de Rosario Central ante Corinthians frustró la posibilidad de que haya 3 argentinos y 3 brasileños en la próxima instancia y justamente los paulistas serán los rivales del Pincha en una serie que se iniciará en La Plata entre el 8 y el 10 de septiembre.
Otro duelo argentino-brasileño será el que Platense disputará con Fluminense, verdugo de Independiente Rivadavia en octavos y local en el Maracaná en la ida frente al Calamar.
Los 8 mejores del continente serán 4 equipos de Brasil, 2 de Argentina, uno de Ecuador y la última plaza se definirá entre Deportes Tolima de Colombia e Independiente del Valle de Ecuador que ganó 1 a 0 en la ida y es favorito a ganar la serie de local.
Desde el 2018 cuando River le ganó la final a Boca en Madrid los equipos brasileños dominan la Copa Libertadores y así Flamengo fue campeón en 2019, 2022 y 2025; Palmeiras celebró en 2020, Palmeiras en 2021, Fluminense en 2023 y Botafogo en 2024.
Los cruces de cuartos de final (9 y 16/9)