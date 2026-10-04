Brinco: los resultados del sorteo 1374 del domingo 4 de octubre

Por eso ahora te contamos los resultados y ganadores de un nuevo sorteo del Brinco, ¡el espectacular juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe!

Brinco: resultados y ganadores del sorteo 1374 del domingo 4 de octubre

TRADICIONAL

01 - 02 - 08 - 13 - 22 - 31