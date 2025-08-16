De esta manera Racing continúa sin poder levantar cabeza en el torneo local, donde solamente ha cosechado un triunfo y un empate en sus primeras cinco presentaciones.

Con cuatro unidades, la Academia ocupa el antepenúltimo puesto de la tabla de posiciones de la Zona A del torneo Clausura, ubicándose solamente por encima de Aldosivi y Boca, ambos con tres unidades.

Ahora el equipo de Gustavo Costas, quien fue expulsado sobre el final del encuentro por gritarle "ladrón" en reiteradas ocasiones al árbitro Darío Herrera, tendrá que cambiar el chip para poder seguir con vida en la Copa Libertadores.

Cuándo juega Racing la revancha con Peñarol

Luego de haber perdido por la mínima diferencia en tierras uruguayas, Racing buscará revertir la serie ante su público en el Cilindro de Avellaneda.

Gustavo Costas

El equipo de Costas recibirá al Carbonero el próximo martes, desde las 21.30. La derrota o el empate por cualquier marcador dejará al equipo eliminado de la competencia.

En caso de triunfar por un gol, la serie se definirá por penales. La victoria por dos o más goles depositará a Racing entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.