Cómo le fue a Independiente Rivadavia contra los grandes desde que subió a Primera

El debut de la Lepra frente a un grande en Primera fue con el Rojo en el Gargantini

Independiente Rivadavia tuvo su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino contra Independiente de Avellaneda, en el Bautista Gargantini, y perdió 1 a 0.

Luego, en la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024, visitó a River en el Monumental y fue derrota 2-0 con doblete de Miguel Borja.

El primer triunfo de Independiente Rivadavia frente a un equipo grande

En la octava fecha del torneo de la Liga Profesional del año pasado, el Azul del Parque le ganó 1 a 0 a Independiente de Avellaneda con gol de Sebastián Villa y así logró su primera victoria ante un de los grandes. Sebastián Villa marcó su primer gol con la camiseta azul en el partido que se disputó en el estadio Bautista Gargantini.

Embed - ¡SIGUE SIN GANAR: EL ROJO CAYÓ EN SU VISITA ANTE LA LEPRA MENDOCINA! | Ind. Riv. 1-0 Ind. | RESUMEN

El primer cruce con Boca en Primera División

En la 10ma fecha, hace poco más de un año, el equipo del Parque se enfrentó contra Boca y fue empate en el Malvinas Argentinas.

Independiente Rivadavia ganaba con gol del paraguayo Iván Villalba y se encaminaba una victoria, pero en el minuto 95 Cristian Medina anotó el 1-1 final .

victorio ramis Victorio Ramis le dio la victoria a Independiente Rivadavia frente a Racing.

La Lepra dio el golpe ante San Lorenzo

El 26 de octubre del año pasado Independiente Rivadavia le ganó 1 a 0 a San Lorenzo, en el Gargantini, por la 19na. fecha de la Liga Profesional y el gol lo hizo Victorio Ramis.

Embed - TRIUNFAZO DE LA LEPRA MENDOCINA ANTE EL CICLÓN | Ind. Rivadavia 1-0 San Lorenzo | RESUMEN

Luego, el 10 de noviembre cayó 2 a 1 de visitante ante Racing. Lo ganaba la Lepra con un tanto de Ramis, igualó Adrián Maravilla Martínez y el segundo tanto del local lo hizo Juanfer Quintero.

Los Azules lograron un triunfo histórico ante River Plate

El 21 de noviembre del año pasado fue uno de los triunfos más resonantes de la Lepra, cuando le ganó 2 a 1a River Plate en el Malvinas Argentinas, por la fecha 23 de la Liga Profesional.

Embed - IND. RIVADAVIA VENCIÓ en el FINAL a RIVER | #IndependienteRivadavia 2-1 #River | Resumen

Los goles fueron de Sebastián Villa y Ezequiel Ham, mientras que Facundo Colidio marcó de penal para el Millonario.

Los partidos con los grandes en el 2025

En el Torneo Apertura 2025 el primer choque frente a un equipo grande fue con Boca en La Bombonera y la Lepra perdió 2 a 0.

Independiente Rivadavia- Racing. Juan Ignacio Barbieri marcó un doblete para ganarle a Racing en el Gargantini por 2 a 1.

Luego logró un triunfazo ante Racing, en el Gargantini, por 2 a 1 con un doblete de Juan Ignacio Barbieri y el mal recuerdo de la grave lesión de Ramis.

En ese Torneo Apertura Independiente Rivadavia se clasificó a los octavos de final y perdió ante Independiente en Avellaneda por 1 a 0.