chapini tomba.-.jpg Alejandro Chapini habló sobre la presentación que han realizado para reducir la sanción tras el encuentro ante Talleres de Córdoba.

"Quizás tenemos la suerte que los otros encuentros nos dejen suspenso, es lo que uno cree, pero puede pasar cualquier cosa".

Con respecto a la chance de afrontar con público el choque ante Independiente Rivadavia admitió: "Nosotros apuntamos a poder jugar nuevamente con la presencia de la gente. Sueño todos los días que ese partido grande de Mendoza que nos debemos con Independiente Rivadavia sea con público, veremos qué pasa la semana próxima".

Alejandro Chapini opinó sobre la Copa Sudamericana

Alejandro Chapini se refirió a la Copa Sudamericana, ya que este lunes se conocerán los rivales del equipo tombino para afrontar esta competencia. "Nos toca el combo dos, es probable que tengamos equipos muy importantes para competir. Sería bueno poder debutar de local el 1 o el 2 de abril, ojalá que arranquemos con el pie derecho", opinó.

La vuelta al Feliciano Gambarte

Alejandro Chapini opinó sobre la vuelta al Feliciano Gambarte y admitió: "Estamos muy cerca de reinaugurar el estadio. Queremos completar la última parte de las obras y vamos a ver si podemos estar en los próximos noventa o cien días nuevamente en casa".

Las elecciones en Godoy Cruz

El presidente de Godoy Cruz opinó sobre las elecciones a fin de año al decir: "No se planifica nada, en el caso mío vamos día a día. Lo digo siempre, el fútbol es muy dinámico, hoy sos muy bueno, otro día te insultan y a veces no te pueden ni ver. Nosotros en todo este tiempo hemos hecho un trabajo enorme con muchos esfuerzos".

"Es muy importante tener para la semana que viene en el predio un colegio para que los chicos de las divisiones inferiores lleguen y que se vayan a la casa después de haber estudiado, que hayan entrenado y comido es muy importante. En el corto plazo todos los jugadores van a tener educación y no solamentevan a poder jugar al fútbol", cerró Alejandro Chapini.

"No me genera ninguna alegría venir a la cancha y que todo el pueblo tombino tenga que ver el partido por televisión. No hagamos nunca más esto porque después lo sufrimos todos", reveló Alejandro Chapini.

"Sería importante que el tribunal vea que estamos haciendo muchos esfuerzos y que estamos trabajando en contra de los violentos", afirmó Alejandro Chapini.