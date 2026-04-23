A domicilio, Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de Reserva ante Gimnasia

La Lepra pegó primero

Minutos antes de las 18 la pelota comenzó a rodar en el verde césped del estadio Víctor Legrotaglie. Con una buena presencia de público, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima disputaron el clásico mendocino, en el Torneo Proyección.

Cuando los equipos se estaban midiendo y era el Lobo el que contaba con mayores aproximaciones, llegó la apertura del marcador para el elenco visitante.

El reloj marcaba 16 minutos cuando Matías Salvo se hizo cargo de un tiro de esquina en el sector derecho del ataque leproso.

Embed Así llegaba el primero de la mano de Lucho Suarez ⚽️ pic.twitter.com/t1SB8MRew7 — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) April 23, 2026

Con el botín de su pie izquierdo metió un centro que se fue cerrando. El arquero local no salió y en el borde del área chica apareció Luciano Suárez. El zaguero central, con un certero cabezazo, entró a la carrera para lograr la apertura del marcador.

Los minutos pasaron y, pese a las buenas intenciones de los futbolistas, los arqueros fueron espectadores de lujo. EL duelo se volvió trabado y luchado, pero sin llegadas de riesgo.

Gimnasia mereció más, pero se quedó con las manos vacías

En el complemento el dueño de casa salió con todo en busca del arco rival. Con más ímpetu que buen fútbol, Gimnasia intentó llegar a la igualdad.

Una de las más claras para Gimnasia llegó a los 26 minutos. Un centro desde tres cuartos de cancha de Tiziano De Stéfano encontró a Luca Orellano cerca del punto penal. El remate de derecha del 9 se fue cerquita del palo izquierdo de Fernando Bravo.

Minutos más tarde el dueño de casa volvió a avisar. Julián Moya recibió fuera de la medialuna y sacó un derechazo que dio en el palo derecho del 1 de la Lepra. Suárez, el capitán del Azul, despejó al córner.

A falta de cinco minutos llegó una nueva posibilidad para el equipo de Luciano Cipriani. Lautaro Mira tiró un córner desde el sector izquiero del ataque. Luciano Videla ganó la posición en el primer palo y cabeceó. Su disparo se fue cerca del palo.

Los minutos pasaron. Gimnasia mereció más, Independiente Rivadavia supo aguantarlo y terminó festejando el clásico de Reserva.