El de Rivadavia es el sexto femicidio de este año con lo que se igualó la cantidad de 2021

Si bien el sospechoso, Hugo Orlando Sosa (41), no había sido imputado hasta la tarde de esta jjornada, se especula con que la Unidad Fiscal de Rivadavia lo acusará por cometer el hecho en un contexto de violencia de género. Es que la vícitma fatal no era su ex pareja, pero se cree que se pudo haber equivocado de persona o que la mató para hacer sufrir a su hermana, lo que legalmente se llama femicidio trasnversal o vinculado.