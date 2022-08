El presunto femicida de Rivadavia no tenía denuncias por violencia de género hechas por su ex pareja

Lo único que encontraron fue una denuncia del 2018 realizada por su ex pareja, cuando ella indicó que Sosa entró a su casa, fue hasta el patio y se llevó a su hijo. Se lo imputó por incumplimiento de contacto, que ocurre cuando una de las partes no respeta el acuerdo de visitas fijado con los hijos en común. Fuera de eso, no había nada que lo vincule al hombre con algún caso de violencia de género.

karen rios femicidio rivadavia 3.jpg Karen Ríos, tenía 20 años. Fue asesinada a puñaladas por su ex cuñado que entró a su casa de Rivadavia, al parecer, para atacar a su ex parerja Melisa.

Una tía de Karen y Melisa contó a Radio Nihuil minutos después del femicidio, que la ex pareja de Hugo Sosa, lo había denunciado varias veces por agresiones. No obstante más tarde se pudo confirmar que no hay denuncias por violencian de género.

Más denuncias familiares previas al femicidio

En la investigación surgió que también en el 2018, Sosa denunció a un hermano de Melisa por amenazas, pero en el 2019 esa causa fue archivada debido a que el hombre aseguró que no sintió miedo por los dichos de su ex cuñado.

hugo sosa con melisa rios femicidio en rivadavia 2.jpg Sosa quedó detenido acusado de haber entrado a la casa de su ex pareja y asesinó a su ex cuñada a puñaladas. Ocurrió en el barrio Libertad, de Rivadavia.

También se supo que Melisa Ríos, había denunciado a un vecino por abuso sexual simple, pero nada tenía que ver esto con Hugo Sosa.

Además, se conoció que Melisa había regresado a la casa de sus padres el 14 de junio, luego de separarse de Eduardo Sosa. Ese día, la pareja fue a la Subcomisaría de La Reducción, en Rivadavia, para dejar constancia que ella se iba de la casa en la cual vivían juntos, y dejaron constancia que el hijo de ambos, de 5 años, quedaba al cuidado de Sosa.

Trascendió que durante el fin de semana, Sosa había amenazado a Melisa con que iba a matarla, pero no hubo ninguna presentanción en la justicia de estos dichos.

Fue a la cama de su ex pareja, pero asesinó a su ex cuñada

Los primeros testimonios poco después de ocurrido el crimen de Karen, indican que Hugo Sosa esperó que algunos integrantes de la familia Ríos salieran a trabajar para ingresar a la casa ubicada en calle Juan José Paso, a pocos metros de Francisco Silva, en el barrio Libertad, en Rivadavia.

Fue directamente a la habitación en la que dormía Melisa Ríos, su ex pareja y madre de su hijo, y apuñaló a la mujer que estaba allí durmiendo. Pero, no se trataba de Melisa, sino de su hermana menor Karen, de 20 años, quien había ocupado esa cama ya que su hermana no estaba en la casa.

karen rios femicidio rivadavia 2.jpg Karen Ríos estaba de novia con Rodrigo Aguirre. La joven de 20 años fue asesinada por la ex pareja de su hermana Melisa.

Ante los gritos de la joven, otra hermana de 16 años y la madre de Karen forcejearon con él y también resultaron heridas. La más grave fue la madre de las chicas, Adriana Salguero, quien recibió un puntazos en el cuello, el pecho y la cara. En el Hospital Saporiti la operaron y quedó en terapia intensiva con pronóstico reservado, mientras que la hija de 16 años sufrió un corte en uno de sus brazos.

Rodrigo Aguirre, novio de Karen, se bañaba en la casa de su pareja, donde escuchó gritos y salió para ver qué pasaba. Allí vio a Sosa cuando atacaba a su suegra, a quien apuñaló en el cuello y en la espalda. También hirió a Priscila, la hija menor de la familia. El muchacho de 21 años también recibió un puntazo, pero salió detrás de él para atraparlo.

Mientras lo corría, vio a dos policías que estaban de servicio a quienes les pidió ayuda. Lo persiguieron durante unas cuadras hasta que lo capturaron. Fue trasladado a la Comisaría 13, donde quedó a disposición de la Justicia.

novio de karen rios femicidio rivadavia.jpg Rodrigo Aguirre, novio de Kren Ríos, fue quien persiguió y atrapó a Hugo Sosa luego del femicidio. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

