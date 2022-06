El anciano acusado de asesinar a su esposa dijo: "No me importa mi libertad, quiero morir"

Fuentes judiciales detallaron que desde entonces el hombre repite una misma frase: "No me importa en absoluto si quedo libre o no. Solo sé que me quiero morir, que no quiero vivir sin ella". Esto coincide con la principal hipótesis que se estableció desde que ocurrió el crimen en Guaymallén: que se trató de un pacto suicida.

Linda Suarez venía atravesando un grado avanzado de Alzheimer. Esto fue confirmado por vecinos y hasta por el médico que atendió a la pareja por última vez. "Él se puso la mochila al hombre y la cuidaba todos los días. La sacaba a caminar por la vereda o se sentaban al rayo del sol", comentó una habitante del barrio.

Los investigadores creen que el amor de Moraga lo sumió en una profunda depresión al ver cómo empeoraba día a día su esposa de toda la vida -incluso en algunas ocasiones había que atarla- y esto llevó a que realizaran un pacto suicida.

Siguiendo esa línea, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos tendrá la complicada decisión de definir qué delito le puede llegar a imputar al presunto asesino -en caso de que los médicos determinen que es imputable- y si debe quedar tras las rejas. A priori, el asesinato de una pareja está calificado como homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé la pena única de prisión perpetua.

Fuentes ligadas a la causa detallaron que podría agregarse un artículo que contempla "circunstancias extraordinarias de atenuación". ¿Cuáles serían esas circunstancias? Justamente la depresión del Moraga alimentada por el cuadro de salud de Suarez y el pacto suicida que quedó trunco gracias a la intervención de un nieto que pudo entrar a la propiedad antes de que se incendiara -el hombre prendió fuego una mesa-. En ese caso la escala penal bajaría de 10 a 25 años de cárcel.

