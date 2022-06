RECURSO DE CASACIÓN CRIMEN DEL CARPINTERO

Por el lado de Vildoza, el abogado Pablo Cazabán explicó que no cuestiona el veredicto pero sí considera que estuvo mal impuesta la pena por parte del juez técnico Gonzalo Guiñazú ya que condenó a su cliente como coautor cuando el jurado popular lo había considerado partícipe primario. Además el juez "no fundamentó por qué aplicó esa pena y no hizo distinción del aporte que realizó cada sospechoso en el hecho de sangre". En definitiva, no se discutió la autoría de Diego Vildoza en el crimen del carpintero pero sí la cantidad de años de prisión que recibió.

En tanto que la defensa de Villanueva aportó a la inocencia con respecto al asesinato. "No tuvo intención criminal respecto al homicidio y tampoco hay pruebas que lo ubiquen en el lugar de los hechos", argumentó.

Del lado contrario, el fiscal de Homicidios Fernando Guzzo y la querellante oficial Jimena Villanueva plantearon que la sentencia debe quedar firme y los dos asesinos deben continuar cumpliendo la pena, al igual que lo está haciendo el tercer involucrado Francisco Toro Agüero.

La Suprema Corte de Justicia se tomó un cuarto intermedio para resolver lo solicitado por las defensa en los próximos días, según comentaron fuentes judiciales.

Crimen del carpintero

El 4 de noviembre de 2017, un grupo de delincuentes ingresó a una propiedad ubicada en calle Gutenberg al 995, en Villanueva. Allí vivía Carlos Moya y también tenía su taller de carpintería. Los asaltantes sabían que el comerciante había cobrado $20 mil de un trabajo reciente y ese dinero fue el que fueron a buscar. Para obtenerlo balearon a la víctima, quien murió en el acto.

carlos moya.jpg Carlos Moya fue asesinado en un crimen en Guaymallén.

Los sospechosos fueron cayendo uno a uno. Diego Vildoza estuvo imputado por este hecho, pero luego recuperó su libertad por falta de pruebas y aprovechó para escaparse de las autoridades el 20 de agosto de 2019. Fue recapturado en los primeros días de febrero de 2020. En ese lapso de tiempo se detectó que estuvo recibiendo la ayuda de un policía para mantenerse en la clandestinidad. Este efectivo terminó condenado a 6 años de cárcel.

Los investigadores buscan a un quinto participante que está identificado como Miguel Donoso y tiene pedido de captura nacional e internacional.