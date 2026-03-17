Las Leonas y Los Leones ya tienen rivales para el Mundial de Hockey sobre césped 2026

Tras el sorteo realizado en en el emblemático Estadio Wagener de Amsterdam quedó establecido que el seleccionado nacional femenino integrará el Grupo B y tendrá como rivales a Alemania, Estados Unidos y Escocia.

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El certamen femenino del Mundial de Hockey sobre césped 2026 se disputará del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica y el conjunto nacional jugará la fase de grupos en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.