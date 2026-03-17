Inicio Ovación Polideportivo Hockey sobre césped
Mundial de Hockey sobre cèsped

Las Leonas y Los Leones ya tienen rivales para el Mundial de Hockey sobre césped 2026

Las Leonas y Los Leones ya conocen a los rivales en la fase de grupos del Mundial de Hockey sobre césped 2026 que se llevará a cabo en Países Bajos y Bélgica.

Por UNO
Las Leonas irán por un nuevo título.

Las Leonas irán por un nuevo título.

Las Leonas y Los Leones ya conocen a los rivales con los que compartirán sus respectivos grupos en el Mundial de Hockey sobre césped 2026 que se llevará a cabo en Países Bajos y Bélgica.

Tras el sorteo realizado en en el emblemático Estadio Wagener de Amsterdam quedó establecido que el seleccionado nacional femenino integrará el Grupo B y tendrá como rivales a Alemania, Estados Unidos y Escocia.

leonas 1

El certamen femenino del Mundial de Hockey sobre césped 2026 se disputará del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica y el conjunto nacional jugará la fase de grupos en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Por su parte, Los Leones integrarán el Grupo A y en la fase de grupos que se disputará en la sede del sorteo, en Países Bajos, tendrán como rivales a Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón.

El programa de partidos será confirmado este miércoles 18 y la venta de entradas ya está en marcha tanto para los partidos que se jugarán en Países Bajos como para los que tendrán sede en Bélgica.

Captura de pantalla 2026-03-17 144055

Los grupos del Mundial de Hockey sobre césped femenino 2026

  • Grupo A: Países Bajos, Australia, Chile y Japón (en Países Bajos)
  • Grupo B: Argentina, Alemania, Estados Unidos y Escocia (en Bélgica)
  • Grupo C: Bélgica, España, Nueva Zelanda y Irlanda (en Bélgica)
  • Grupo D: China, Inglaterra, India y Sudáfrica (en Países Bajos)

Los grupos del Mundial de Hockey sobre césped masculino 2026

  • Grupo A: Países Bajos, Argentina, Nueva Zelanda y Japón (en Países Bajos)
  • Grupo B: Bélgica, Alemania, Francia y Malasia (en Bélgica)
  • Grupo C: Australia, España, Irlanda y Sudáfrica (en Bélgica)
  • Grupo D: Inglaterra, India, Pakistán y Gales (en Países Bajos)

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas