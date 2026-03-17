Las Leonas y Los Leones ya tienen rivales para el Mundial de Hockey sobre césped 2026

Las Leonas y Los Leones ya conocen a los rivales con los que compartirán sus respectivos grupos en el Mundial de Hockey sobre césped 2026 que se llevará a cabo en Países Bajos y Bélgica.
Las Leonas y Los Leones ya conocen a los rivales en la fase de grupos del Mundial de Hockey sobre césped 2026 que se llevará a cabo en Países Bajos y Bélgica.
Las Leonas y Los Leones ya conocen a los rivales con los que compartirán sus respectivos grupos en el Mundial de Hockey sobre césped 2026 que se llevará a cabo en Países Bajos y Bélgica.
Tras el sorteo realizado en en el emblemático Estadio Wagener de Amsterdam quedó establecido que el seleccionado nacional femenino integrará el Grupo B y tendrá como rivales a Alemania, Estados Unidos y Escocia.
El certamen femenino del Mundial de Hockey sobre césped 2026 se disputará del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica y el conjunto nacional jugará la fase de grupos en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
Por su parte, Los Leones integrarán el Grupo A y en la fase de grupos que se disputará en la sede del sorteo, en Países Bajos, tendrán como rivales a Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón.
El programa de partidos será confirmado este miércoles 18 y la venta de entradas ya está en marcha tanto para los partidos que se jugarán en Países Bajos como para los que tendrán sede en Bélgica.