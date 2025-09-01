Inicio Ovación Fútbol Racing Club
Racing cayó ante Unión y es el equipo con más derrotas del Torneo Clausura

Racing cayó como local ante Unión de Santa Fe y no puede salir de su racha negativa en el Torneo Clausura.

Por UNO
La Academia no levanta cabeza.

Racing cayó como local ante Unión de Santa Fe por 3 a 2 y no puede salir de su racha negativa en el Torneo Clausura donde es el equipo que más partidos perdió.

Pese a los goles de Maravilla Martínez y Facundo Mura la Academia volvió a perder en el Cilindro y lo hizo ante el Tatengue que marcó a través de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y el ex Racing Augusto Solari.

racing union 2
Racing no pudo con Unión en Avellaneda.

En carrera tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Argentina, el equipo dirigido por Gustavo Costas no levanta cabeza en la competencia local y está en el puesto 14 con solo 4 puntos producto de una campaña de un triunfo, un empate y 5 caídas.

Unión, que venía de perder el jueves por penales en la Copa Argentina ante River, está 4to con 12 puntos (ganó 3, empató 3 y perdió 1) igualado con Boca, Defensa y Justicia y Estudiantes, a solo dos del puntero Barracas Central.

Lo que viene para la Academia

Para Racing llega en un buen momento el receso por la doble fecha de Eliminatorias ya que luego tendrá que afrontar la triple competencia.

Mientras espera que se programe el cruce con River en la Copa Argentina, el viernes 12 jugará con San Lorenzo y luego será la ida con Vélez por la Copa Libertadores (el martes 16).

