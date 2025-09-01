Racing cayó ante Unión y es el equipo con más derrotas del Torneo Clausura

Unión, que venía de perder el jueves por penales en la Copa Argentina ante River, está 4to con 12 puntos (ganó 3, empató 3 y perdió 1) igualado con Boca, Defensa y Justicia y Estudiantes, a solo dos del puntero Barracas Central.
Lo que viene para la Academia
Para Racing llega en un buen momento el receso por la doble fecha de Eliminatorias ya que luego tendrá que afrontar la triple competencia.
Mientras espera que se programe el cruce con River en la Copa Argentina, el viernes 12 jugará con San Lorenzo y luego será la ida con Vélez por la Copa Libertadores (el martes 16).