Racing cayó ante Unión y es el equipo con más derrotas del Torneo Clausura

Pese a los goles de Maravilla Martínez y Facundo Mura la Academia volvió a perder en el Cilindro y lo hizo ante el Tatengue que marcó a través de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y el ex Racing Augusto Solari.

racing union 2 Racing no pudo con Unión en Avellaneda.

En carrera tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Argentina, el equipo dirigido por Gustavo Costas no levanta cabeza en la competencia local y está en el puesto 14 con solo 4 puntos producto de una campaña de un triunfo, un empate y 5 caídas.