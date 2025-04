Lautaro Petrucchi gimnasia y Esgrima uno.jpg Petruchi en once partidos por el torneo y uno por Copa Argentina solamente le marcaron 4 goles. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"La verdad que me siento con mucha confianza, la continuidad que me da el entrenador es muy importante. Es algo muy bueno tener el respaldo del cuerpo técnico y de los compañeros. Cuando me toca intervenir trato de hacerlo de la mejor manera", reconoció Lautaro Petruchi.

Lautaro Petruchi disfruta de su gran momento

"En el torneo pasado no me tocó jugar mucho, nunca bajé los brazos y siempre entrené para ganarme un lugar en el equipo. En este torneo me tocó entrar desde el primer partido por la lesión de un compañero como César Rigamonti. Ahora estoy aprovechando esta oportunidad que me está tocando de poder atajar y disfruto de este gran momento", reveló.

"Es difícil decir que somos candidatos, van once partidos, en todos los partidos trabajamos para mantenernos arriba y estar en la pelea", opinó Lautaro Petruchi. "Es difícil decir que somos candidatos, van once partidos, en todos los partidos trabajamos para mantenernos arriba y estar en la pelea", opinó Lautaro Petruchi.

Lautaro Petruchi habló de la virtudes que tiene el once mensana y subrayó: "Es un equipo que tiene mucha actitud, entrega, luchamos hasta el final, quedó demostrado en el empate ante Almirante Brown que lo igualamos en la última pelota", cerró el jugador que se inició en Instituto de Córdoba.