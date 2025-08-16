El entrenador no contuvo la bronca.

El entrenador no contuvo la bronca.

Racing Club no logra levantar cabeza en el segundo semestre de la temporada. Este viernes por la noche el equipo de Gustavo Costas perdió ante Tigre de forma agónica y continúa hundido en la tabla de posiciones del Grupo A del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El elenco de Avellaneda lo ganaba con el golazo de Rocky Balboa y el marcador se mantuvo así hasta el minuto 90, cuando el equipo comandado por Diego Dabove logró revertir la situación.

Tigre
Tigre venció a Racing y Gustavo Costas estalló de bronca.

Tigre venció a Racing y Gustavo Costas estalló de bronca.

Braian Martinez, de penal, marcó lo que significó el empate transitorio para el elenco visitante. Pero esto no fue todo, ya en el tercer minuto de adición Ignacio Russo desató la locura en Tigre, convirtiendo el tanto que significó sumar tres puntos claves.

Gustavo Costas, quien vive los partidos de una forma particular, estalló de ira contra el árbitro Darío Herrera y fue expulsado cuando el encuentro estaba empatado 1-1.

El director técnico de Racing comenzó a aplaudir al encargado de impartir justicia luego de que este, tras la revisión en el VAR, sancionara penal para el visitante.

Pero esto no fue todo, ya que con el empate en el marcador Costas ingresó al campo de juego al grito de: "Ladrón, ladrón". Como consecuencia, Herrera le mostró la tarjeta roja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1956534553838838100&partner=&hide_thread=false

Cabe recordar que Racing jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos, ya que a los nueve minutos del complemento Franco Pardo fue expulsado por doble amarilla.

Racing no levanta cabeza, y se viene Peñarol

El inicio del segundo semestre de la temporada ha estado muy lejos de lo que se esperaba en la Academia. Si bien sigue con vida en la Copa Argentina, donde espera al ganador de River-Unión, el equipo no levanta en el torneo.

Racing ocupa el 13° puesto de la Zona A y se encuentra solamente por encima de Boca y Aldosivi. Con cuatro puntos en cinco partidos, los de Gustavo Costas están fuera de los puestos de clasificación al Reducido final.

Como si fuera poco, la Academia viene de perder ante Peñarol en el primer chico de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores. El próximo martes, desde las 21.30, buscarán revertir la llave en el Cilindro.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas