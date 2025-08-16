Gustavo Costas, quien vive los partidos de una forma particular, estalló de ira contra el árbitro Darío Herrera y fue expulsado cuando el encuentro estaba empatado 1-1.

El director técnico de Racing comenzó a aplaudir al encargado de impartir justicia luego de que este, tras la revisión en el VAR, sancionara penal para el visitante.

Pero esto no fue todo, ya que con el empate en el marcador Costas ingresó al campo de juego al grito de: "Ladrón, ladrón". Como consecuencia, Herrera le mostró la tarjeta roja.

"LADRÓN, LADRÓN"



Gustavo Costas explotó contra Darío Herrera y fue expulsado luego del empate de Tigre





Cabe recordar que Racing jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos, ya que a los nueve minutos del complemento Franco Pardo fue expulsado por doble amarilla.

Racing no levanta cabeza, y se viene Peñarol

El inicio del segundo semestre de la temporada ha estado muy lejos de lo que se esperaba en la Academia. Si bien sigue con vida en la Copa Argentina, donde espera al ganador de River-Unión, el equipo no levanta en el torneo.

Racing ocupa el 13° puesto de la Zona A y se encuentra solamente por encima de Boca y Aldosivi. Con cuatro puntos en cinco partidos, los de Gustavo Costas están fuera de los puestos de clasificación al Reducido final.

Como si fuera poco, la Academia viene de perder ante Peñarol en el primer chico de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores. El próximo martes, desde las 21.30, buscarán revertir la llave en el Cilindro.