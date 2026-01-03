Gimnasia y Esgrima presentó a un ex defensor de Boca como nuevo refuerzo

A través de sus redes sociales Gimnasia y Esgrima hizo oficial la llegada de un ex defensor de Boca, con experiencia en el fútbol europeo y en otros clubes como Independiente, Estudiantes y Lanús.
"Ezequiel Matías Muñoz es nuevo jugador de Gimnasia", indicó la publicación del Lobo para anunciar la transferencia.
"El defensor central de 35 años llega de Lanús. Surgió de Boca y también jugó en Sampdoria, Palermo, Génova (Italia), Leganés (España), Independiente y Estudiantes de La Plata. ¡Muchos éxitos en el Lobo!", completó el club para recibir a quien ya se sumó al plantel que dirige Ariel Broggi.
El Chiqui debutó en Boca e incluso fue campeón antes de irse a Europa con 20 años y quedarse casi una década.
Este sábado posó con su nueva camiseta y quedó listo para aportar toda su experiencia a la última línea mensana en lo que será el ingreso a la Primera División del fútbol argentino.
Ganó el Apertura 2008 con Boca, ascendió en Italia con el Palermo, fue campeón de la Copa Argentina con Estudiantes y de la Sudamericana con Lanús.
Este sábado también se confirmó el uso de la opción de compra del delantero Nicolás Ferreyra, uno de los goleadores del ascenso del Lobo.
Como refuerzos, los ya presentados son Esteban Fernández y Juan José Franco, además de haberse renovado los vínculos de Nahuel Barboza, Fermín Antonini. Franco Saavedra y Facundo Lencioni.