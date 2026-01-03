Gimnasia y Esgrima presentó a un ex defensor de Boca como nuevo refuerzo

El Chiqui debutó en Boca e incluso fue campeón antes de irse a Europa con 20 años y quedarse casi una década.

Este sábado posó con su nueva camiseta y quedó listo para aportar toda su experiencia a la última línea mensana en lo que será el ingreso a la Primera División del fútbol argentino.

La trayectoria de Ezequiel Muñoz

Boca Juniors 2008-2010

Palermo (Italia) 2010-2015

Sampdoria (Italia) 2015

Genoa (Italia) 2015-2017

Leganés (España) 2017-2019

Lanús 2019-2020

Independiente 2020-2021

Estudiantes de La Plata 2022-2023

Lanús 2024-2025

Ganó el Apertura 2008 con Boca, ascendió en Italia con el Palermo, fue campeón de la Copa Argentina con Estudiantes y de la Sudamericana con Lanús.

Buenas noticias en el Lobo

Este sábado también se confirmó el uso de la opción de compra del delantero Nicolás Ferreyra, uno de los goleadores del ascenso del Lobo.

Como refuerzos, los ya presentados son Esteban Fernández y Juan José Franco, además de haberse renovado los vínculos de Nahuel Barboza, Fermín Antonini. Franco Saavedra y Facundo Lencioni.