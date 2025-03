Patrice Evra, ex jugador de la selección francesa, cargó con dureza contra Messi y la Selección argentina

Además Evra defendió el seleccionador Didier Deschamps ante las críticas que recibió tras la derrota en la final al decir: “¿No estamos un poco malcriados? ¿La gente está cansada de estar en semifinales o finales en cada torneo? Lo siento por su sucesor. Cuando oigo decir ‘aún falta un año y medio’, para mí es una falta de respeto”.

Evra siempre cuestionó a Messi

En 2021, antes de la gala del Balón de Oro criticó a Messi al decir: “¿Qué hizo para ganarlo? Estoy harto de dárselo a Messi. ¿Qué ganó? Está bien, ganó la Copa América con Argentina, pero, ¿con el Barça qué hizo?”.

A pesar de sus críticas, tras la entrega del premio, el exfutbolista publicó un irónico mensaje en redes sociales: “Felicidades Leo Messi por ganar otro más. También la gente que no me entiende cuando hablo, que no me importa”.

En 2023, en el canal de YouTube ‘FIVE’ de Rio Ferdinand, dijo: “Messi tiene talento natural, pero Cristiano (Ronaldo) tuvo que trabajar más. Si Messi tuviera la misma ética de trabajo que Cristiano, probablemente tendría como 15 Balones de Oro hoy”.