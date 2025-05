Eduardo Domínguez, contra los rumores de renuncia: "Elijo quedarme en Estudiantes"

“Se empezó a instalar la situación de mi continuidad, lo instalan los periodistas", indicó el yerno de Carlos Bianchi y a quien muchos vinculan como candidato a ser DT de Boca.

“Me acuerdo las preguntas del partido pasado, que si no ganábamos me tenían que colgar en la plaza. Traté de hacerles entender que, como es el fútbol, podían pasar estas situaciones. El año pasado me castigaban porque fuimos campeones y parecía que se dejó de lado la Copa Libertadores. Ahora parece al revés. Todos repiten las cosas que los periodistas hablan”, afirmó Domínguez después de que Estudiantes haya clasificado a octavos de final del Torneo Apertura pese a que acumula 8 fechas sin ganar.

Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes de La Plata

"Nuestros objetivos fueron claros: seguir en Copa Argentina, clasificar entre los ocho en el torneo y pasar a octavos de final de Libertadores. Cuando termine el semestre haremos una evaluación”, señaló Domínguez quien ganó dos títulos en el Pincha.

Eduardo Domínguez, sobre el rendimiento de Estudiantes de La Plata en sus últimos partidos.



El Pincha clasificó a los playoffs en el octavo puesto del Grupo A.



"Es la primera vez en diez años de carrera que me toca un resultado tan abultado, el juego en sí y sentir tanta diferencia".

"Le pido disculpas a nuestros hinchas. No nos gusta vernos así, sentimos que no fuimos nosotros", admitió el entrenador antes de hacer una aclaración: "El objetivo era clasificar y lo hicimos por los puntos que sacamos, no por los resultados de los otros”.

Estudiantes jugará en octavos de final con el primero del Grupo B que será Rosario Central o Independiente.