Cuándo juega Boca: días, rivales y sedes de los dos amistosos de pretemporada del xeneize

Una de las críticas contra la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme era la falta de partidos de preparación y este lunes quedaron prácticamente confirmados dos encuentros ante rivales extranjeros: Millonarios de Colombia y Nacional de Montevideo.

merentiel 1

El primer ensayo formal del conjunto dirigido por Claudio Úbeda será el miércoles 14 de enero ante los colombianos, en La Bombonera y con la novedad de que las populares serán ocupadas en un 50% por socios y otro 50% por adherentes.