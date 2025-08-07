La respuesta fue tajante por parte de Traverso: "Le digo que se ahorre una llamada porque es para problemas. Por mi personalidad, no por él. Si yo llego, tengo que limpiar a cuatro o cinco".

"Yo no estoy peleado con Román. Yo no lo molesto porque él está en un cargo y yo en la televisión y no quiero recibir ningún tipo de información. Pero no estoy peleado, lo que no quiere decir que no pueda criticarlo", exolicó.

Posteriormente, poniéndose en el rol del máximo ídolo de la institución, manifestó: "Igual, si yo fuera Román sería el último en elegirme. Te lo aclaro, esa es la realidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1953491446129918366&partner=&hide_thread=false "QUE SE AHORRE UNA LLAMADA. ES PARA PROBLEMA..."



La opinión de Cristian Traverso tras la disolución del Consejo de Fútbol y su postura ante un posible contacto para sumarse a Boca. pic.twitter.com/GNe5pvuOdY — TyC Sports (@TyCSports) August 7, 2025

Para finalizar, recordó su cruce con una persona (que no nombró) pero fue quien lo apretó tras sus críticas a la gestión de Riquelme: "Hay un montón de cosas por arreglar. El que me escribió, que no está de acuerdo con una crítica que hice la semana pasada, dijo que hay cosas que yo no sé en las cuales el club hace silencio".

"A esa persona, que la aprecio mucho, le quiero decir que yo se un montón de cosas. No me subestimen. Hay cosas que yo no digo para no entrar en lo hondo, y no me gusta lo hondo. Prefiero que lo futbolístico se arregle rápido. Entonces no gasten energía en esas cosas. Siempre quiero que a Boca le vaya bien, no me mensajeen", sentenció Traverso.