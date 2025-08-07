El ahora panelista no dudó a la hora de declarar.

El exjugador, campeón de la Copa Intercontinental del 2000 ante Real Madrid, fue consultado en la pantalla de TyC Sports sobre si aceptaría el puesto y su respuesta sorprendió a más de un hincha del Xeneize.

Juan Román Riquelme
Cristian Traverso habló sobre qué haría ante un hipotético llamado de Juan Román Riquelme.

Qué dijo Cristian Traverso sobre Boca y Juan Román Riquelme

El ahora panelista fue tajante. Ariel Rodríguez, conductor del programa Dale al medio, se dirigió directamente al hombre de 53 años: "Si te llama Riquelme mañana para ser mánager de Boca, ¿qué le decís?".

La respuesta fue tajante por parte de Traverso: "Le digo que se ahorre una llamada porque es para problemas. Por mi personalidad, no por él. Si yo llego, tengo que limpiar a cuatro o cinco".

"Yo no estoy peleado con Román. Yo no lo molesto porque él está en un cargo y yo en la televisión y no quiero recibir ningún tipo de información. Pero no estoy peleado, lo que no quiere decir que no pueda criticarlo", exolicó.

Posteriormente, poniéndose en el rol del máximo ídolo de la institución, manifestó: "Igual, si yo fuera Román sería el último en elegirme. Te lo aclaro, esa es la realidad".

Para finalizar, recordó su cruce con una persona (que no nombró) pero fue quien lo apretó tras sus críticas a la gestión de Riquelme: "Hay un montón de cosas por arreglar. El que me escribió, que no está de acuerdo con una crítica que hice la semana pasada, dijo que hay cosas que yo no sé en las cuales el club hace silencio".

"A esa persona, que la aprecio mucho, le quiero decir que yo se un montón de cosas. No me subestimen. Hay cosas que yo no digo para no entrar en lo hondo, y no me gusta lo hondo. Prefiero que lo futbolístico se arregle rápido. Entonces no gasten energía en esas cosas. Siempre quiero que a Boca le vaya bien, no me mensajeen", sentenció Traverso.

