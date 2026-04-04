Estudio lo confirma: dormir de manera irregular afecta al corazón

La investigación se centró en individuos que descansan menos de ocho horas cada noche. En estos casos, la irregularidad en el inicio del sueño duplicó las probabilidades de padecer ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. El trabajo científico observó que el momento de acostarse resulta más determinante que la hora de despertar por la mañana para proteger al corazón.

Riesgos para la salud cardiovascular

sueño corazón El estudio indica que lo mejor es acostarse siempre a la misma hora.

El seguimiento de los voluntarios permitió registrar eventos médicos importantes hasta finales de 2023. Los datos indicaron que los participantes con horarios inestables enfrentaron hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con mayor frecuencia. El estudio utilizó monitores de actividad para obtener registros precisos durante una semana completa.