La Semana Santa no solo es una celebración religiosa donde además no se come carne, sino que implica muchas otras cosas. Algunos habrán notado que cada año, esta particular semana coincide con la luna llena. Pero no es una coincidencia, sino una regla establecida hace siglos.
¿Por qué siempre hay luna llena en Semana Santa?
Estamos en Semana Santa y la fecha no es una mera casualidad, sino que tiene una gran relación con el calendario religioso y astronómico
La Semana Santa, al no tener una fecha fija como otras festividades y ser cambiante cada año, da pie a preguntar o a dudar: ¿por qué siempre coincide con la luna llena a pesar de que cambie?
¿Por qué siempre hay luna llena en Semana Santa?
Básicamente se trata de una combinación entre tradiciones religiosas y el ciclo lunar, una relación que se definió oficialmente hace siglos y que se mantiene hasta el día de hoy.
La fecha de la Semana Santa depende directamente del domingo de Pascua. Y este, a su vez, se establece con una regla muy específica porque se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.
Este criterio fue definido por la Iglesia Católica en el siglo IV, durante el Concilio de Nicea, con el objetivo de unificar la celebración en todo el mundo cristiano. Pero ¿qué tiene que ver la luna llena con todo esto entonces?
Bien, según la fórmula establecida en el Concilio de Nicea en el año 325 d. C., el domingo de Pascua debía caer siempre en el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo (primavera). De ahí que estén sincronizados ambos eventos.
Al estar ambos relacionados, esto significa que primero ocurre el equinoccio alrededor del 21 de marzo, luego se identifica la primera luna llena posterior y finalmente, el siguiente domingo se celebra la Pascua.
El Domingo de Ramos es la primera festividad del comienzo de la Pascua, entonces tanto el Viernes como el Sábado Santo suelen caer justo antes o exactamente cuando la luna llena ilumina el cielo. Sin embargo, no se trata de una relación casual ni reciente porque proviene de la Pascua judía, que también se rige por el calendario lunar.