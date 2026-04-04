¿Por qué siempre hay luna llena en Semana Santa?

La fecha de la Semana Santa depende directamente del domingo de Pascua. Y este, a su vez, se establece con una regla muy específica porque se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.

Este criterio fue definido por la Iglesia Católica en el siglo IV, durante el Concilio de Nicea, con el objetivo de unificar la celebración en todo el mundo cristiano. Pero ¿qué tiene que ver la luna llena con todo esto entonces?

Bien, según la fórmula establecida en el Concilio de Nicea en el año 325 d. C., el domingo de Pascua debía caer siempre en el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo (primavera). De ahí que estén sincronizados ambos eventos.

luna llena en semana santa (1) No necesariamente ocurre durante todos los días de la semana, pero si muy cerca del inicio o antes del Domingo de Pascua.

Al estar ambos relacionados, esto significa que primero ocurre el equinoccio alrededor del 21 de marzo, luego se identifica la primera luna llena posterior y finalmente, el siguiente domingo se celebra la Pascua.

El Domingo de Ramos es la primera festividad del comienzo de la Pascua, entonces tanto el Viernes como el Sábado Santo suelen caer justo antes o exactamente cuando la luna llena ilumina el cielo. Sin embargo, no se trata de una relación casual ni reciente porque proviene de la Pascua judía, que también se rige por el calendario lunar.