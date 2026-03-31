Semana Santa: qué pasará con el comercio en Mendoza el jueves 2 y viernes 3 de abril

Locales comerciales ropa comercios Palmares shopping fiestas compras Imagen ilustrativa de locales comerciales. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

En lo que respecta al 3 de abril, que cae Viernes Santo, el 90% de los comercios ha decidido no abrir sus puertas. Esta marcada caída en la actividad responde tanto al carácter religioso de la jornada como a una menor circulación de personas, ya que muchas familias optan por viajar, quedarse en casa o planificar actividades con amigos.

Cabe destacar que, según la normativa vigente en Argentina, ambos días son considerados feriados nacionales en este caso particular, por lo que aquellos trabajadores que presten servicios deberán percibir la remuneración correspondiente a un día normal más un adicional o franco compensatorio.

En un año habitual, si el empleador decide que se trabaja el Jueves Santo, el empleado cobra su jornada simple sin recargos. Al coincidir con el 2 de abril, esa regla queda anulada y el pago doble es obligatorio por ley.

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