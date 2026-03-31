En 2026, la Semana Santa en Argentina tendrá una particularidad. A diferencia de otros años, en los que suele haber un feriado y un día no laborable, esta vez habrá dos feriados consecutivos. El jueves coincide con el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, mientras que el viernes se conmemora Viernes Santo.
Semana Santa: qué pasará con el comercio en Mendoza el jueves 2 y viernes 3 de abril
La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza notificó cómo serán las actividades durante los feriados de Semana Santa
Según el cronograma oficial de feriados 2026, esta coincidencia genera un fin de semana largo especial, con dos asuetos seguidos durante Semana Santa. Esto impacta en la actividad laboral como en el turismo en todo el país.
Qué sucede con el comercio en Semana Santa
Teniendo en cuenta el comunicado oficial y la encuesta realizada por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITYS), más del 70% de los comercios abrirá sus puertas el jueves 2, algunos en media jornada y otros en jornada completa.
En lo que respecta al 3 de abril, que cae Viernes Santo, el 90% de los comercios ha decidido no abrir sus puertas. Esta marcada caída en la actividad responde tanto al carácter religioso de la jornada como a una menor circulación de personas, ya que muchas familias optan por viajar, quedarse en casa o planificar actividades con amigos.
Cabe destacar que, según la normativa vigente en Argentina, ambos días son considerados feriados nacionales en este caso particular, por lo que aquellos trabajadores que presten servicios deberán percibir la remuneración correspondiente a un día normal más un adicional o franco compensatorio.
En un año habitual, si el empleador decide que se trabaja el Jueves Santo, el empleado cobra su jornada simple sin recargos. Al coincidir con el 2 de abril, esa regla queda anulada y el pago doble es obligatorio por ley.
Qué hacer en Semana Santa en Mendoza
La Semana Santa 2026 invita al descanso o la reflexión, aunque hay familias que optan por hacer turismo local. A continuación, exploramos algunas actividades culturales que ofrece la provincia.
- 1 de abril: circuito “Malvinas, huellas de Gloria”, se realizará a las 17 hs partiendo de 9 de Julio 500 en Ciudad. Se trata de un recorrido en bus por sitios vinculados a los héroes en Malvinas.
- 2 de abril: se llevará a cabo un “Día de Campo” en Bodega Los Haroldos, en San Martín.
- 3 de abril: circuito de las 7 Iglesias, se realizará a las 10 hs., con una caminata guiada por templos históricos del centro de Mendoza.
- 4 de abril: tour especial al Valle de Uco, con visitas a sitios históricos y espirituales.