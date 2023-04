Gastón Curi recordó que el 28 de julio de 2020, día en que Diego Aliaga fue visto con vida por última vez, se dirigió hasta una propiedad en Rodeo de la Cruz donde este último y la familia estaban emprendiendo un centro de rehabilitación: "Diego Barrera me pidió que llevara a Yamil Rosales -un empleado que también está imputado en la causa- hasta el lugar-. Cuando me fui me dijo que no volviera a menos que nos llamara. Estaba nervioso, no era un día normal. Él siempre me decía que contra menos sepa, mejor". Cuando se retiraba junto a su hermano Lucas recordó que la semana anterior habían comido un asado junto a Diego Aliaga y vieron que portaba un arma de fuego.

Si bien se fueron hasta un galpón de la empresa familiar ubicado en calle Jujuy de la Cuarta Sección, Gastón Curi decidió volver. "Cuando llegué ya estaba la camioneta BMW de Diego Aliaga. Yo tenía miedo y no quería entrar, pero entré. Diego Barrera estaba con un corte en un brazo y cara de terror. Me dijo 'terminó todo mal con el Diego'. Se subió a una camioneta y se fue pero me pidió que limpiara la casa. Había vasos rotos, vidrios y sangre en una pared. Llamé a mi hermano, vino y me dijo que Barrera había llegado al galpón y que Aliaga había fallecido".

Gastón Curi relató que inundado por la curiosidad y el temor se dirigió hasta la Cuarta Sección y allí se encontraban su padrastro y el empleado Yamil Rosales. "Barrera me dijo que Diego Aliaga estaba arriba de la camioneta. Me asomé y vi los pies del cadáver", declaró, conmovido.

Su relato sobre los días siguientes se basó en establecer coartadas para explicar las pruebas tecnológicas que lo complican en el expediente. Por un lado admitió haber sido la persona que realizó el llamado extorsivo al hermano de la víctima fatal. "Diego Barrera me dijo que no podía dar ni un paso porque lo seguía la Policía. Me pidió que tenía que hacer algo y se iba a acabar todo. Me pidió comprar un celular y llamé a Gonzalo Aliaga diciéndole que dejara de revolver el avispero y juntara un palo verde. Él me contestó que sólo estaba buscando a su hermano", admitió. Sin embargo, agregó que "jamás mi intención fue pedir de dinero, sólo quería que Diego Barrera no fuera a la cárcel. Sabía que con esto lo iban a dejar de seguir y no iba a ir preso".

juicio diego aliaga 22.jpg Los hermanos Gastón y Lucas Curi, implicados en el caso Aliaga.

El imputado también admitió haber contactado a Yamil Rosales, a pedido de su padrastro, para darle dinero y así poder comprar materiales para "deshacerse del cuerpo de Diego Aliaga". Y si bien recordó que tuvo comunicación con ese empleado donde hablaban de "entregar la mercadería" en referencia al ocultamiento del cadáver, dijo que no participó de ese acto.

"Jamás le hice daño a nadie en mi vida ni le hice algo a Diego Aliaga. No sé por qué hice todo esto pero es la verdad y asumo mis responsabilidades. Pido perdón. Pero yo no secuestré ni maté a nadie. No soy un delincuente", concluyó.

La declaración de Gastón Curi reforzó la estrategia defensiva que se terminará de vislumbrar al final del juicio, en la etapa de alegatos. Probablemente la intención de los defensores sea quitar la calificación de secuestro seguido de muerte -prevé la única pena de prisión perpetua- y que solamente Diego Barrera sea condenado por el homicidio simple -de 8 a 25 años-, mientras que el resto de los imputados terminen absueltos o con una pena menor por participaciones secundarias en el crimen.

El caso Aliaga

El 28 de julio de 2020, Diego Aliaga fue visto por última vez con vida. El hombre salió de su casa ubicada en el coqueto barrio Palmares a bordo de una camioneta de un vecino. Lo acompañaba una joven con la que había estado reunido horas antes. Paró en una estación de servicio y finalmente se dirigió hasta una propiedad ubicada en Rodeo de la Cruz. En ese lugar pensaba montar un emprendimiento junto su socio en otros negocios, Diego Barrera. Sin embargo, no volvió a ser visto con vida.

Horas después, el hermano de Diego Aliaga se presentó en una dependencia policial para denunciar la desaparición. En ese momento, recibió un supuesto llamado extorsivo donde le pidieron una suma de un millón de dólares para volver a verlo con vida. El caso despertó la alarma de las autoridades y comenzó a investigarse en la Justicia Federal como un secuestro extorsivo -delito de competencia federal-.

diego-aliaga.jpg Diego Aliaga. El caso que investiga su muerte ahora lo tiene la Justicia Provincial.

Las evidencias fueron cercando al socio de Diego Aliaga hasta el 4 de agosto siguiente cuando fue detenido junto a su pareja Bibiana Sacolle y los hijos de la mujer. Las comunicaciones telefónicas que mantuvo el clan familiar el día de la desaparición, sumado a las cámaras de seguridad que grabaron a Barrera entrando a la propiedad en Rodeo de la Cruz y luego ingresando al barrio Palmares en la camioneta que manejaba Diego Aliaga fueron claves para la pesquisa.

El 10 de septiembre se encontró el cadáver de la víctima enterrado en un descampado ubicado en Costa de Araujo. Fue gracias a la declaración de Yamil Rosales, un hombre que era empleado de la empresa de transportes que tenía la familia de sospechosos. El hombre aportó datos claves para hallar los restos y además quedó comprometido por unas conversaciones que mantuvo con uno de los hermanos Curi, por lo que también fue detenido y procesado al día siguiente.

El 5 de octubre siguiente, Diego Barrera declaró por primera vez como acusado y confesó haber cometido el hecho de sangre. Descartó que se haya tratado de un secuestro sino que aportó la versión de que se peleó con Diego Aliaga por temas económicos y que "se me fue la mano". También quiso desvincular al resto de los sospechoso. Poco y nada le creyó el fiscal Alcaraz ya que ese testimonio no cambió absolutamente nada en el expediente.

Si el caso ya de por sí era complejo, a mediados de 2021 sería todavía más sensible al quedar estrechamente vinculado con la megacausa que investiga el presunto cobro de coimas por parte de una banda que lideraría el juez federal Walter Bento. De hecho, Diego Barrera ha declarado varias veces en ese expediente y ha aportado detalles sobre la mecánica de los sobornos para liberar a presos. Para el fiscal Dante Vega, Diego Aliaga era la mano derecha del juez para gestionar los pagos.