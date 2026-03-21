Eugenia Simionato, la psicóloga que viaja a la canción para hacer su propio camino interior

Tanto es así que con 39 años ya lleva dos libros de poesía publicados y está a punto de lanzar su segundo disco con canciones propias, grabado y producido en los estudios de Lito Vitale.

Una adolescencia atravesada por la música

La relación de Eugenia Simionato con la música comenzó temprano. A los 11 años empezó a estudiar guitarra en una academia y durante toda su adolescencia se formó en teoría musical aplicada al instrumento. Desde que tiene recuerdos, la guitarra es parte de sus abrazos cotidianos.

Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria su curiosidad tomó otro rumbo. De joven se sintió atraída por todo lo relacionado con el mundo emocional y el psiquismo humano, inquietud que finalmente la llevó a estudiar Psicología.

Durante 6 años se entregó a la vida universitaria, desconectándose de la música. Y fue una decisión consciente, según nos cuenta en diálogo con Diario UNO. "Quería concentrarme en la formación académica", argumenta quien en aquel momento incluso quiso estudiar musicoterapia pero al no existir la carrera en Mendoza, la descartó.

Eugenia Simionato, psicóloga, poeta y cantautora Su vínculo con la guitarra se dio a los 11 años, estudió música y tomó talleres de poesía y de composición musical. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Aun así, la intuición de que la música podía tener un efecto terapéutico siguió acompañándola como una idea latente, con la convicción quizás inconsciente de que un día llegaría a diseñar ese puente en su propia vida.

Y, bajo esa premisa, se enfocó en el psicoanálisis infanto-juvenil, trabajando en espacios que le revelaban ese camino interior, donde el arte es una verdadera herramienta de sanación.

Cuando la psicóloga descubre la poesía

Aunque sin abandonar noches de insomnio con su guitarra abrazada, un día el arte regresó a su vida desde otro lugar: la literatura. En el último tramo de la carrera universitaria descubrió el taller literario “El Adjetivo Asesino”, coordinado por Carlos Levy junto a Emilio Fernández Cordón que en aquella época dictaban en la Galería Tonsa.

Y allí se dio su acercamiento a la poesía, género literario que sin saberlo le abriría las puertas a la composición musical. Empezó a leer poetas con intensidad, a comprar libros y a escribir sus propios textos. Así en un papel en blanco los versos se hicieron canción.

Eugenia Simionato es de esas personas que está en constante movimiento entre sus propios deseos, esa sensación de no quedarse estancada pero siempre "tratando de pensar qué puedo hacer, no desde un hacer impulsivo sino que implique un proceso", explica.

Eugenia Simionato, psicóloga, poeta y cantautora "La noche crece como un río solitario" y "Los animales de la ruta", los dos libros de poesía que lleva publicados la psicóloga. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Entonces continuó su formación con el escritor argentino Diego Muzzio, radicado en Francia. Y comenzó a trabajar en su primer libro de poesía: “La noche crece como un río solitario”, escrito entre 2015 y 2016.

Ese debut literario marcó un punto de inflexión en su vertiente artística. Gracias a esa obra fue seleccionada para participar en el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires en 2018, donde integró el grupo de tres autores argentinos elegidos para esa edición.

Cuando la psicóloga pasó de la poesía a la canción

Tiempo después también obtuvo, junto a Federica Cafferata, un premio de video- poesía en la Feria del Libro de Mendoza 2021 con el poema “En este mundo”.

La composición musical llegaría casi como una consecuencia natural de ese proceso literario. Eugenia Simionato se animó a escribir sus propias canciones en 2019 y al año siguiente participó en un taller de composición coordinado por la cantautora Paula Maffía. En ese período conoció a Palo Pandolfo, una figura que reconoce como influyente en su proceso creativo, en su forma de hacer de la poesía, canción.

De este modo, la psicóloga fue desandando sus primeras canciones y cuando tuvo suficiente material para dar un paso más, no se quedó en el intento: produjo su primer EP, "El golpe del viento", con la colaboración de Leandro Lacerna, Paula Neder y Mariana Päraway.

Embed - Eugenia Simionato - Ay (El golpe del viento)

El camino musical continuó creciendo a la par de sus desafíos en el consultorio, atravesado por experiencias en hospitales y centros asistenciales para las infancias y adolescencias.

En 2024 entró en contacto con los productores Juan Belvis y Luciano Vitale, sobrino e hijo respectivamente del reconocido Lito Vitale. Les envió una selección de canciones y viajó a Buenos Aires para grabar en el estudio Belcebú, ubicado en la histórica casona de la familia Vitale.

Eugenia Simionato, psicóloga, cantautora y poeta Eugenia Simionato en sesión de fotos para el arte de su nuevo disco, "La forma de lo oscuro". Foto: Gentileza Eugenia Simionato

De ese proceso surgió su segundo disco, “La forma de lo oscuro”, que verá la luz el 10 de abril en plataformas digitales y que tendrá su presentación oficial a fines de mayo en un bar cultural de la Ciudad de Mendoza.

No será la primera vez que pise un escenario. En 2024 llevó su EP a la B+M y al Teatro Plaza en Godoy Cruz.

El diván, las infancias y el arte como puente

Eugenia Simionato se recibió de psicóloga en 2013 y su tesis se basó en el trastorno por déficit de atención en la infancia (TDAH).

Aquel trabajo académico abordó el tema del TDAH desde una perspectiva amplia, incluyendo un recorrido histórico, filosófico y político sobre las concepciones de la infancia desde la Edad Media hasta la actualidad, atravesadas por las transformaciones sociales, culturales y económicas.

Ya venía adquiriendo experiencia en instituciones que trabajan con infancias y adolescencias. Tras realizar prácticas en un centro infanto-juvenil durante su formación universitaria, dictó talleres literarios para niños en un espacio terapéutico de Guaymallén que funcionaba como hospital de día. El arte, siempre el arte de la palabra presente en ella.

Eugenia Simionato, psicóloga, poeta y cantautora En su consultorio, la psicóloga tiene guitarras que pone a disposición de las terapias. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La pandemia marcó otra etapa en su recorrido como psicóloga. Simionato pasó a desempeñarse en el Hospital Central, donde el contexto sanitario exigía nuevas formas de trabajo y una intensa dedicación a enfermedades orgánicas y no tanto emocionales.

Hasta que se integró al CIPAU, institución pública dedicada exclusivamente a la salud mental y el abordaje de crisis en adolescentes. Fue una etapa que recuerda como particularmente "intensa", marcada por guardias, talleres artísticos y sesiones terapéuticas en un contexto social complejo.

La poesía en la ruta de la psicóloga

Confiesa que extrañaba el abordaje infantil de la psicología. Entonces se fue del CIPAU y durante tres años se desempeñó en un centro de salud infanto-Juvenil de San Martín, lo que implicaba viajar diariamente unos 50 kilómetros antes que el sol despertara para llegar a horario a cumplir sus funciones como psicóloga.

Esos viajes, todavía en plena oscuridad antes del amanecer, terminaron inspirando su segundo libro de poesía: “Los animales de la ruta”. La imagen recurrente de animales cruzando la carretera en medio de la madrugada se transformó en una metáfora poética que dio forma a la obra.

En su práctica clínica, Eugenia Simionato considera que el psicoanálisis con niños y adolescentes enfrenta en la actualidad desafíos que pasan por las nuevas tecnologías y lo efímero de la cotidianidad.

Eugenia Simionato, psicóloga, poeta y cantautora Las obras completas de Freud no pueden faltar en el consultorio de la psicoanalista mendocina. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Las pantallas, la tecnología y la velocidad del mundo contemporáneo atraviesan la experiencia subjetiva de las nuevas generaciones", asegura. Frente a ese escenario, la psicóloga sostiene que "incorporar herramientas artísticas dentro del proceso terapéutico puede abrir espacios de exploración subjetiva donde el juego, la creatividad y la expresión simbólica permiten transformar el sufrimiento".

Su idea remite a un texto clásico de Freud, “El creador literario y el fantaseo”, donde el padre del psicoanálisis relaciona el juego infantil con la capacidad creativa del artista, y que tiende a desaparecer en la vida adulta.

Cuando la palabra se vuelve arte

Para Simionato, el vínculo entre psicología y música es mucho más que una coincidencia biográfica en su propia existencia. Ambas dimensiones se conectan profundamente a través de la palabra.

De acuerdo a sus conocimientos, el trabajo cotidiano con el sufrimiento humano -ya sea en la infancia, la adolescencia o en el entorno familiar- encuentra en la palabra un vehículo fundamental de trasmutación. Y en su caso en particular, esa palabra también se despliega en la poesía y la música.

Incluso dentro de su consultorio particular ese cruce aparece muchas veces de manera espontánea. "Hay pacientes que al ver las guitarras se sienten atraídos por el instrumento, lo toman y comienzan a interactuar con él", comenta quien se despoja de formalismos para mostrar que en una sesión de terapia puede haber mucho más que un diván y apuntes manuscritos.

Eugenia Simionato, psicóloga, poeta y cantautora Desde su adolescencia, la guitarra va con ella en cada momento de su vida. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

En otras ocasiones, cuenta, de ese tejido artístico-psicológico que se va construyendo puede surgir una escena inesperada: un niño dibujando mientras ella canta una canción, por ejemplo. Momentos donde la música y la literatura funcionan como una vía posible "para sublimar aquello que no encuentra todavía una forma clara de ser dicho", evocó la psicóloga.

En ese sentido, Eugenia considera que las infancias suelen tener una relación más directa con la imaginación y el juego, mientras que en los adultos el sufrimiento muchas veces "se vuelve más rígido cuando no encuentra canales expresivos como el arte y la palabra se siente a secas".

La infancia que vuelve en cada canción

Si hay un lugar donde su propia infancia reaparece con fuerza es en la composición musical. Allí, dice Eugenia Simionato, "me conecto con una sensación de atemporalidad que me lleva de regreso a aquella niña que soñaba con hacer canciones".

La diferencia, reconoce, es la madurez que trajeron los años, la psicología, los libros y la poesía. Así como las tardes de música escuchando discos en alguna sucursal de la recordada cadena Musimundo.

Eugenia Simionato, psicóloga, poeta y cantautora Más que un destino marcado, la vida de Eugenia Simionato es un camino en constante autodescubrimiento. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Las canciones suelen empezar con una melodía que aparece en su mente y que luego traslada a la guitarra. Ese momento inicial tiene algo lúdico, de improvisación, casi como si se tratara de un niño inventando un mundo propio imaginario.

Después llega la etapa más consciente: trabajar la canción, pulirla, producirla. Pero el origen -la “cocina”, como lo llama- sigue siendo el proceso de mayor placer para ella.

Entre la introspección y el escenario

Su nuevo disco, “La forma de lo oscuro”, será lanzado el 10 de abril en plataformas digitales y tendrá una presentación en vivo el 23 de mayo en Casa Bohemia Cultural, un bar artístico de la Ciudad de Mendoza.

La expectativa existe, como en todo proyecto creativo, pero Simionato reconoce que su profesión como psicoanalista le aporta una perspectiva particular sobre el mundo de la música.

La infancia la tengo muy vinculada a la música, a componer canciones, ahí me conecto con esa atemporalidad de decir soy yo a los 10 años queriendo hacer canciones. La infancia la tengo muy vinculada a la música, a componer canciones, ahí me conecto con esa atemporalidad de decir soy yo a los 10 años queriendo hacer canciones.

Sabe que no todos los artistas encuentran rápidamente reconocimiento, incluso cuando el material es valioso. Esa conciencia le permite sostener el proceso creativo con mayor calma, disfrutando el paso a paso, sin pensar en las reproducciones o los "likes" que puedan atraer sus temas.

De algún modo, su vida oscila entre la introspección profunda que exige su trabajo como psicóloga y la exposición que implica subirse a un escenario para compartir su música con el público.

Un camino en permanente movimiento

A sus 39 años, Eugenia Simionato no se reconoce en una identidad fija sino en un proceso continuo de búsqueda interior. Cada libro, cada disco, cada proyecto implica tiempo, maduración y experiencias. Los siente como procesos que se abren, se cierran y vuelven a transformarse.

Siento que mi trabajo como psicoanalista me permite amortiguar mejor lo que tiene que ver con lo que puede surgir con la música. Siento que mi trabajo como psicoanalista me permite amortiguar mejor lo que tiene que ver con lo que puede surgir con la música.

Eugenia Simionato, psicóloga, poeta y cantautora Eugenia tiene un hermano baterista que vive de la música. El resto de su familia se dedica a las ciencias económicas. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

En su historia familiar, el arte aparece en su hermano que es baterista -y participó en dos canciones de su primer EP- mientras que sus padres y su hermana siguieron caminos profesionales más tradicionales: son los tres contadores. Ella bromea con que con su hermano “salimos medio torcidos”. Sin embargo, su propio recorrido parece demostrar lo contrario.

Más que torcido, su camino se va construyendo con señales, entre decisiones, descubrimientos y búsquedas personales. No es un destino marcado. Es el resultado de ir escuchando aquello que insistía en aparecer: la palabra, la música y la necesidad de transformarlas en un proceso de autodescubrimiento al que todavía le quedan rutas por recorrer.